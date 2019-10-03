نبيل القروي يكذّب وزارة العدل الأمريكية... ويستنجد بالقضاء لانصافه !

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - أصدرت الخميس 3 أكتوبر، حملة المرشّح للرئاسة الموقوف بتهم فساد وتبييض أموال بيانا كذّبت من خلاله وزارة العدل الأمريكية نافية صحّة الوثيقة التي كشفت فضيحة تعاقده مع شركة يديرها ضابط سابق في الاستخبارات الاسرائيلية للوصول إلى الرئاسة بدعم أمريكي روسي.
واعتبر فريق الحملة أن الوثيقة المذكورة تتنزل في اطار لحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطال منذ سنوات السيّد نبيل القروي والتي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء حسب نص البيان.
وأعلن فريق الحملة أن القروي قرّر اللجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر اسمه في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد وفق ما جاء في البيان.
وأثار لجوء القروي للقضاء عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق النشطاء بالقول بالأمس وصف القضاء بأنه الجناح القضائي للجهاز السري واليوم يستنجد بهذا الجناح لانصافه.
يذكر أن القروي كان اتهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالوقوف وراء سجنه عبر الجناح القضائي للجهاز السري.
واعتبر فريق الحملة أن الوثيقة المذكورة تتنزل في اطار لحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطال منذ سنوات السيّد نبيل القروي والتي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء حسب نص البيان.
وأعلن فريق الحملة أن القروي قرّر اللجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر اسمه في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد وفق ما جاء في البيان.
وأثار لجوء القروي للقضاء عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق النشطاء بالقول بالأمس وصف القضاء بأنه الجناح القضائي للجهاز السري واليوم يستنجد بهذا الجناح لانصافه.
يذكر أن القروي كان اتهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالوقوف وراء سجنه عبر الجناح القضائي للجهاز السري.
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