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ميدل ايست اي تتصل بضابط الاستخبارات السابق ''اري بن ميناشي'' و الأخير يعلّق حول قضية ''لوبيينغ نبيل القروي''

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست البريطاني مقالا تحت عنوان
Jailed Tunisian presidential candidate has 'no connection' to $1m lobbying contract


تحدث فيه عن قضية تعاقد نبيل القروي مع شركة علاقات عامة على ملك ضابط استخبارات اسرائيلي سابق و مقرها مونريال الكندية بقيمة مليون دولار لملاقاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و نظيره الروسي فلاديمير بوتين لطلب المساعدة المادية في الانتخابات الرئاسية التونسية و ذلك بحسب ما نشرته وزارة العدل الامريكية ...


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و قال موقع ميدل ايست اي بأنه اتصل ب "اري بن ميناشي" صاحب الشركة و سأله عن صحة "العقد" ليجيب "العقد صحيح و المدعو محمد بودربالة أكد انه مرسل من طرف نبيل القروي و لا يمكن أن أتأكد إذا كان القروي على علم بهذا أم لا ".

و رفض ميناشي التعليق عن محتوى العقد و ماراج عن طلب القروي ملاقاة الرئيس الأمريكي و نظيره الروسي"
و اتصل الموقع بمحامي نبيل القروي الذي نفى علاقة موكله بالمدعو محمد بودربالة الذي امضى على العقد.

مقاضاة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي

وكان حزب التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام محمّد عبّو تقدّم يوم الخميس بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في خصوص الوثيقة المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية، وفق ما أكّده القيادى غازي الشواشي.

وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنّ الوثيقة والمرجّح انّها صحيحة بالنظر إلى نشرها على موقع وزارة العدل الأمريكية تفيد بإبرام نبيل القروي لاتفاقية مع مؤسسات وساطة وإشهار لنفسه وضبط مواعيد مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي بهدف تلميع صورته وإظهاره مدعوما من هذه الدول"، حسب تعبيره.

حملة القروي: لا علاقة لمرشحنا بالشركة الكندية

من ناحية أخرى أكد فريق الحملة الانتخابيّة لنبيل القروي في بلاغ يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 عدم وجود أّي علاقة من قريب أو بعيد بين نبيل القروي المرشح للدور الثاني للانتخابات الرّئاسيّة والمدعو محمد بودربالة والشركة الكنديّة.

وأعلن فريق حملة نبيل القروي اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر نبيل القروي في مثل هذه المسائل التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد وفق نص البلاغ.

  
  
     
  
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