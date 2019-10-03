هل أفلت زمام الهيئة من يد بفون ؟

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - يبدو أن الأمور لا تسير على مايرام داخل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فبالإضافة لكم الإنتقادات المتصاعدة لعمل الهيئة وسير نشاطها اثر اكتشاف عدد ليس بقليل من الناخبين في الدور الأول للرئاسة وخاصة المواطنين بالخارج عدم قدرتهم على الإنتخاب بسبب تغير أماكن إنتخابهم في المنظومة المعلوماتية دون قيامهم بذلك أو علمهم بالأمر في الوقت المناسب لتدارك الأمر و أيضا ضد رئيس الهيئة منذ حكاية تصريحه المزعوم عن مفاجأة في نتيجة الإنتخابات الرئاسية ثم تصريحه الخاص بفرضية إلغاء الإنتخابات ومنذ يومين اعلان احدى الناشطات الحقوقية وجود شبهات إخلالات بالهيئة الفرعية للإنتخابات للعالم العربي وبقية العالم ليضاف اليوم موقف الهيئة من ملفات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بنبيل القري ومشكل انقطاع خدمات المنظومة المعلوماتية بسبب خلل تقني جاري إصلاحه ...
مايزيد الطين بلّة معلومة جديدة بلغت باب نات اليوم تتحدث عن تمرد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية العالم ورفضه تطبيق ما قررته الهيئة العليا المستقلة بتونس في إجتماعها أمس حول الإشكاليات التي طرحتها رئيسة مكتب اقتراع الدوحة حول شبهات اخلالات والتي قرر الأعضاء الغاء قرار رئيس الهيئة الفرعية بالعالم العربي بتنحيتها واعادتها لعملها بمركز الدوحة لكن السيد غازي بن عياد رفض اعتماد قرار الهيئة المركزية متعمدا ايضا عدم الرد على الاتصالات الهاتفية الكثيرة الواردة من تونس منذ يومين وخاصة من السيد نبيل بفون فرضا للأمر الواقع الذي قرره ...
والسؤال الذي يطرح اليوم ، هل فلت زمام الهيئة من يد بفون ؟
مايزيد الطين بلّة معلومة جديدة بلغت باب نات اليوم تتحدث عن تمرد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية العالم ورفضه تطبيق ما قررته الهيئة العليا المستقلة بتونس في إجتماعها أمس حول الإشكاليات التي طرحتها رئيسة مكتب اقتراع الدوحة حول شبهات اخلالات والتي قرر الأعضاء الغاء قرار رئيس الهيئة الفرعية بالعالم العربي بتنحيتها واعادتها لعملها بمركز الدوحة لكن السيد غازي بن عياد رفض اعتماد قرار الهيئة المركزية متعمدا ايضا عدم الرد على الاتصالات الهاتفية الكثيرة الواردة من تونس منذ يومين وخاصة من السيد نبيل بفون فرضا للأمر الواقع الذي قرره ...
والسؤال الذي يطرح اليوم ، هل فلت زمام الهيئة من يد بفون ؟
1 de 1 commentaires pour l'article 190366
En continu
- 13:54 الغنوشي والجنس اللطيف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
22°
|22°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-21
|25°-19
|27°-18
|26°-19
|21°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 791) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 344) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 900) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 621) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(114 050) آخر عمليات سبر الآراء..
(111 592) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 93 638) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 443) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 645) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 198) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 683) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 782) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 247) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 100) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 021) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 710) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 588) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 52 587) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 369) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 151) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
Par:aziz1 ( )
Sur:هل تحل وزارة العدل الأمريكية ما لم تقدر عليه نظيرتها التونسية