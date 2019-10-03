هل أفلت زمام الهيئة من يد بفون ؟

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

- يبدو أن الأمور لا تسير على مايرام داخل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فبالإضافة لكم الإنتقادات المتصاعدة لعمل الهيئة وسير نشاطها اثر اكتشاف عدد ليس بقليل من الناخبين في الدور الأول للرئاسة وخاصة المواطنين بالخارج عدم قدرتهم على الإنتخاب بسبب تغير أماكن إنتخابهم في المنظومة المعلوماتية دون قيامهم بذلك أو علمهم بالأمر في الوقت المناسب لتدارك الأمر و أيضا ضد رئيس الهيئة منذ حكاية تصريحه المزعوم عن مفاجأة في نتيجة الإنتخابات الرئاسية ثم تصريحه الخاص بفرضية إلغاء الإنتخابات ومنذ يومين اعلان احدى الناشطات الحقوقية وجود شبهات إخلالات بالهيئة الفرعية للإنتخابات للعالم العربي وبقية العالم ليضاف اليوم موقف الهيئة من ملفات وزارة العدل الأمريكية المتعلقة بنبيل القري ومشكل انقطاع خدمات المنظومة المعلوماتية بسبب خلل تقني جاري إصلاحه ...مايزيد الطين بلّة معلومة جديدة بلغت باب نات اليوم تتحدث عن تمرد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالعالم العربي وبقية العالم ورفضه تطبيق ما قررته الهيئة العليا المستقلة بتونس في إجتماعها أمس حول الإشكاليات التي طرحتها رئيسة مكتب اقتراع الدوحة حول شبهات اخلالات والتي قرر الأعضاء الغاء قرار رئيس الهيئة الفرعية بالعالم العربي بتنحيتها واعادتها لعملها بمركز الدوحة لكن السيد غازي بن عياد رفض اعتماد قرار الهيئة المركزية متعمدا ايضا عدم الرد على الاتصالات الهاتفية الكثيرة الواردة من تونس منذ يومين وخاصة من السيد نبيل بفون فرضا للأمر الواقع الذي قرره ...والسؤال الذي يطرح اليوم ، هل فلت زمام الهيئة من يد بفون ؟