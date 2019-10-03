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سمير بن عمر: قلب تونس طلع ''قلب اسرائيل'' و عيش تونسي طلعت ''تحيا فرنسا واسرائيل'' معا"

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - في تعقيب على التسريبات التي انتشرت الأربعاء فيما يتعلق بنبيل القروي وعيش تونسي، قال القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر بسخرية، أن قلب تونس هو في الحقيقة قلب ‘اسرائيل’، أما ‘عيش تونسي’، في الحقيقة هي ‘تحيا فرنسا’، و’اسرائيل’ معا، أما تحيا تونس، ففي النهاية هي ‘تحيا فرنسا’.





  
  
     
  
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