Radio Babnet Tunisie On Air: Malhoun Maroc - Rodd Il Jawabb  

الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - قال الاربعاء 2 أكتوبر، رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي إن العملية الانتخابية ستتحوّل إلى مسخرة انتخابية بسبب تواصل ما أسماه اعتقال المرشح نبيل القروي.

واعتبر الشابي خلال اسضافته في قناة نسمة أن مصلحة البلاد تقتضي أن يكون القروي حرا طليقا ويتنافس مع منافسه في الرئاسة مؤكّدا أن القضاء لم يتم اصلاحه والفساد مازال موجودا في هذه المؤسسة.


وأثارت تصريحات الشابي عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "الشابي مناضل لا يشق له غبار لكن كل مواقفه بعد الثورة حذفت تاريخه النضالي بداية من دفاعه عن التجمّع المنحل وصولا إلى لهثه وراء الرئاسة وفشله في ذلك".
وتابع النشطاء ساخرين "بعد أن فقد الشابي الأمل في رئاسة الجمهورية ها هو يدافع عن نبيل القروي على أمل أن يمنحه منصبا إذا غادر السجن".




  
  
     
  
rtt-ae7e5a3ff51a1f7d3c1de64da74fe6da-2019-10-03 11:47:10






2 de 2 commentaires pour l'article 190313

Legitme  (Tunisia)  |Jeudi 03 Octobre 2019 à 12h 11m |           
تحب القروي يحطك سفير وإلا مستشار يا طماع

Biladi2012  (Tunisia)  |Jeudi 03 Octobre 2019 à 12h 06m |           
مازلنا نتذكر عملتك متع نافورة باردو يا انقلابي



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 03 أكتوبر 2019 | 4 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:02 15:28 12:15 06:16 04:50
25°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 20°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2025°-2027°-1826°-1922°-17
  • Avoirs en devises
    17767,5

  • (2 oct)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,13204 DT        1$ =2,87880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 oct)   159,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570101168|190313 764|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires