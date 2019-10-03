الشابي: مصلحة البلاد تقتضي الافراج عن نبيل القروي وتَواصُل اعتقاله سيحوّل الانتخابات إلى مسخرة

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

- قال الاربعاء 2 أكتوبر، رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي إن العملية الانتخابية ستتحوّل إلى مسخرة انتخابية بسبب تواصل ما أسماه اعتقال المرشح نبيل القروي.واعتبر الشابي خلال اسضافته في قناة نسمة أن مصلحة البلاد تقتضي أن يكون القروي حرا طليقا ويتنافس مع منافسه في الرئاسة مؤكّدا أن القضاء لم يتم اصلاحه والفساد مازال موجودا في هذه المؤسسة.وأثارت تصريحات الشابي عديد التفاعلات الساخرة على موقع الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول "الشابي مناضل لا يشق له غبار لكن كل مواقفه بعد الثورة حذفت تاريخه النضالي بداية من دفاعه عن التجمّع المنحل وصولا إلى لهثه وراء الرئاسة وفشله في ذلك".وتابع النشطاء ساخرين "بعد أن فقد الشابي الأمل في رئاسة الجمهورية ها هو يدافع عن نبيل القروي على أمل أن يمنحه منصبا إذا غادر السجن".