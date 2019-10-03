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وزير العدل يزور مكتب المصاحبة بالقيروان و يوصي بتعزيز دوره في مزيد تفعيل آلية العمل لفائدة المصلحة العامة

Jeudi 03 Octobre 2019

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - شدّد وزير العدل محمد كريم الجموسي لدى زيارته عشية أمس لمكتب المصاحبة بولاية القيروان، على ضرورة أن يتعزّز دور مكاتب المصاحبة لتضطلع بمهامها على أكمل وجه في تعزيز اعتماد العقوبات البديلة و العمل لفائدة المصلحة العامة في المنظومة الجزائية التونسية، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به إدارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة ومكوّنات المجتمع المدني في التحسيس بأهمية هذه الآلية البديلة و نجاعتها والانخراط فيها.

ويعدّ مكتب المصاحبة بالقيروان خامس مكتب مصاحبة يتم إرساؤه بعد المكاتب الراجعة بالنظر إلى دوائر الاستئناف بكل من سوسة و المنستير وبنزرت وقابس.


و يُنتظر أن تتعزز منظومة مكاتب المصاحبة بمكاتب جديدة في عدد من الدوائر الاستئنافية الأخرى، اعتمادا على مسار التعاون القائم بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب.

هذا وقد جرت الزيارة بحضور والي القيروان محمد بورقيبة وعدد من سامي قضاة محكمة الاستئناف و المحكمة الابتدائية بالقيروان وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية وإطارات من مؤسسة السجون والإصلاح.

  
  
     
  
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