اليوم تنطلق الحملة الإنتخابية للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - إنطلقت اليوم الحملة الإنتخابية للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي يتنافس فيها كل من المترشح المستقل قيس سعيد والمترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي ما يزال رهن الإيقاف في سجن المرناقية، وتنتهي الحملة يوم الجمعة 11 أكتوبر.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 13 أكتوبر 2019 في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر 2019، في الخارج .
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت يوم الثلاثاء رفض مطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي الافراج عنه، بعد أن تم إيقافه على ذمة القضاء منذ 23 أوت المنقضي لشبهة "فساد مالي".
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 13 أكتوبر 2019 في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر 2019، في الخارج .
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت يوم الثلاثاء رفض مطلب هيئة الدفاع عن نبيل القروي الافراج عنه، بعد أن تم إيقافه على ذمة القضاء منذ 23 أوت المنقضي لشبهة "فساد مالي".
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Par:mandhouj (France )
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