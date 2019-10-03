الحبيب اللوز يخرج عن صمته : نبيل القروي حليف الامارات ودحلان ... وسيواجه الثوريين على راسهم النهضة

Jeudi 03 Octobre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه ظل صامتا لفترة طويلة لانه كان رافضا لسياسة التوافق.وأضاف الحبيب اللوز "اليوم اعود مع عودة روح الثورة التونسية ولكن للمفارقة الامارات ودحلان يعملان على مساعدة الثورة المضادة الممثلة اليوم في نبيل القروي وقلب تونس لاعادة سيناريو مصر وليبيا".وتابع الحبيب اللوز "يجب مساندة حركة النهضة في التشريعية وذلك لمساندة المرشح قيس سعيد ..".