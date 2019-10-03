الحبيب اللوز يخرج عن صمته : نبيل القروي حليف الامارات ودحلان ... وسيواجه الثوريين على راسهم النهضة

Jeudi 03 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه ظل صامتا لفترة طويلة لانه كان رافضا لسياسة التوافق.
وأضاف الحبيب اللوز "اليوم اعود مع عودة روح الثورة التونسية ولكن للمفارقة الامارات ودحلان يعملان على مساعدة الثورة المضادة الممثلة اليوم في نبيل القروي وقلب تونس لاعادة سيناريو مصر وليبيا".
وتابع الحبيب اللوز "يجب مساندة حركة النهضة في التشريعية وذلك لمساندة المرشح قيس سعيد ..".
وأضاف الحبيب اللوز "اليوم اعود مع عودة روح الثورة التونسية ولكن للمفارقة الامارات ودحلان يعملان على مساعدة الثورة المضادة الممثلة اليوم في نبيل القروي وقلب تونس لاعادة سيناريو مصر وليبيا".
وتابع الحبيب اللوز "يجب مساندة حركة النهضة في التشريعية وذلك لمساندة المرشح قيس سعيد ..".
En continu
- Hier 18:45 وديع الجريء أنقذ الافريقي و يزعج هؤلاء
- Hier 15:26 آخر عمليات سبر الآراء..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:28
|18:02
|15:28
|12:15
|06:16
|04:50
|
25°
|25°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|26°-19
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(200 644) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 311) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 774) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 557) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 512) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 87 447) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 73 377) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 546) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 137) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 651) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 742) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 839) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 136) آخر عمليات سبر الآراء..
( 53 067) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 994) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 691) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 510) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 340) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 100) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 237) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
Par:mandhouj (France )
Sur: ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّاه على المباشر والأخير يغضب ويهدّد بقطع الأيدي!!