لطفي القلمامي :أولوياتي مكافحة الجريمة و العناية بالمتقاعدين و ازمة البطالة

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- قال رئيس القائمة المستقلة كلنا للوطن باريانة العقيد لطفي القلمامي خلال حوار مع قناة تونسنا ان هناك مواضيع و مسائل حساسة بحاجة للتسوية مثل تمرير قانون تجريم الإعتداء على الأمنيين و ازمة البطالة اضافة الى الفلاحة المهمشة ...وخاصة العناية بالمتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم وتكريمهم لكونهم ساهموا في بناء الدولة التونسية .يذكر ان العقيد القلمامي و قائمته يقومون بحملتهم الانتخابية داخل اريانة العميقة باسواقها و مقاهيها و ازقتها و تعهد بتوظيف خبرته عندما عمل في الدولة لفائدة الجهة عبر مكافحة الجريمة و البراكاجات في وسائل النقل و فرض الامن و تحسين البنية التحتية و العناية بالفلاحة .