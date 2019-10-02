لطفي القلمامي :أولوياتي مكافحة الجريمة و العناية بالمتقاعدين و ازمة البطالة

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس القائمة المستقلة كلنا للوطن باريانة العقيد لطفي القلمامي خلال حوار مع قناة تونسنا ان هناك مواضيع و مسائل حساسة بحاجة للتسوية مثل تمرير قانون تجريم الإعتداء على الأمنيين و ازمة البطالة اضافة الى الفلاحة المهمشة ...وخاصة العناية بالمتقاعدين وتمكينهم من حقوقهم وتكريمهم لكونهم ساهموا في بناء الدولة التونسية .
يذكر ان العقيد القلمامي و قائمته يقومون بحملتهم الانتخابية داخل اريانة العميقة باسواقها و مقاهيها و ازقتها و تعهد بتوظيف خبرته عندما عمل في الدولة لفائدة الجهة عبر مكافحة الجريمة و البراكاجات في وسائل النقل و فرض الامن و تحسين البنية التحتية و العناية بالفلاحة .
يذكر ان العقيد القلمامي و قائمته يقومون بحملتهم الانتخابية داخل اريانة العميقة باسواقها و مقاهيها و ازقتها و تعهد بتوظيف خبرته عندما عمل في الدولة لفائدة الجهة عبر مكافحة الجريمة و البراكاجات في وسائل النقل و فرض الامن و تحسين البنية التحتية و العناية بالفلاحة .
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Par:mandhouj (France )
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