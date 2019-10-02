رضا بلحاج: ''هيئة الدفاع عن القروي ستطلب تأجيل الدور الثاني من الرئاسية''

Mercredi 02 Octobre 2019



كشف عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، رضا بلحاج، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، أن الهيئة بصدد طلب إلغاء قرار تحديد موعد الدور الثاني لهذه الانتخابات يوم 13 أكتوبر الجاري”.وأشار بلحاج إلى أن هيئة الدفاع ستطلب توقيف تنفيذ هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت أمس الثلاثاء غرة أكتوبر مطلب الإفراج عن نبيل القروي.