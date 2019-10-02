رضا بلحاج: ''هيئة الدفاع عن القروي ستطلب تأجيل الدور الثاني من الرئاسية''

Mercredi 02 Octobre 2019
كشف عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي، رضا بلحاج، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، أن الهيئة بصدد طلب إلغاء قرار تحديد موعد الدور الثاني لهذه الانتخابات يوم 13 أكتوبر الجاري”.
وأشار بلحاج إلى أن هيئة الدفاع ستطلب توقيف تنفيذ هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.
وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت أمس الثلاثاء غرة أكتوبر مطلب الإفراج عن نبيل القروي.
وأشار بلحاج إلى أن هيئة الدفاع ستطلب توقيف تنفيذ هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.
وللإشارة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت أمس الثلاثاء غرة أكتوبر مطلب الإفراج عن نبيل القروي.
2 de 2 commentaires pour l'article 190270
En continu
- 15:26 آخر عمليات سبر الآراء..
- 13:19 لماذا يحبون نبيل ؟
- Hier 23:33 رفض الإفراج على نبيل القروي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:30
|18:04
|15:29
|12:16
|06:15
|04:49
|
25°
|25°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-22
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 586) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 288) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 726) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 536) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 463) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 332) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 491) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 71 447) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 66 109) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 636) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 721) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 60 477) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 057) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 982) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 684) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 471) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 316) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 072) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 116) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 296) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: رضا بلحاج: ''هيئة الدفاع عن القروي ستطلب تأجيل الدور الثاني من الرئاسية''