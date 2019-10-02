وزير العدل يفتتح السنة التربوية بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسوق الجديد ويزور السجن المدني بسيدي بوزيد

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- افتتح صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسوق الجديد بولاية سيدي بوزيد السنة التربوية الجديدة 2019 / 2020، بحضور والي الجهة محمد صدقي بوعون والمدير العام للسجون والإصلاح و سامي الإطارات القضائية بالجهة و عدد من الإطارات الجهوية والمحلية و ثلة من أعوان و إطارات المؤسسة السجنية وعدد من عائلات المودعين، وقد أكّد وزير العدل بالمناسبة على الأهمية البالغة التي توليها وزارة الإشراف على البعد التعليمي والتكويني في المنظومة الإصلاحية، انسجاما مع ما ضمنه الدستور التونسي من حقوق لهذه الفئة من الأطفال كالحق في الكرامة والحق في الصحة والرعاية والتربية والتعليم تحقيقا لمصلحتهم الفضلى.كما أوصى وزير العدل الأطفال الجانحين بالحرص على الاستفادة مما يتاح لهم من نوادي ودورات تكوينية وتدريبية في شتى الاختصاصات والمجالات الثقافية والرياضية والفنية للتسلّح بها، استعدادا لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة والانخراط الجيّد في الحياة العامة و تجنّب إمكانية العود إلى عالم الانحراف والجنوح، مشددا في هذا الصدد على المسؤولية الكبرى التي تتحملها العائلة لاحتضان أبنائها ومساعدتهم على القطع مع مظاهر العنف و الانحراف ومرافقتهم وحسن الإحاطة بهم لوقايتهم.و تولّى وزير العدل زيارة معرض انتاجات الأطفال و فضاءات التكوين والتعليم و قدّم بعض المساعدات لعدد من عائلات الأطفال واطّلع على ظروف الإقامة وإعداد الوجبات الغذائية بالمركز.وإثر ذلك زار وزير العدل السجن المدني بسيدي بوزيد وعاين ظروف إيداع المساجين بالوحدة السجنية وتحادث مع الأعوان والإطارات العاملين بسجن سيدي بوزيد، موصيا إياهم بمواصلة العمل والاجتهاد في أداء الواجب والحرص على التقيد بالممارسات المهنية الفضلى وفق ما تقتضيه المعايير الدولية المعتمدة في مجال الحفاظ على حرمة الذات البشرية وصيانة كرامة الإنسان.