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جوهر بن مبارك: الدعوة إلى إلغاء الدور الثاني للرئاسية مجرد شعوذات لتخويف الرأي العام

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الأربعاء 2 أكتوبر إن الدعوة إلى إلغاء الدور الثاني للرئاسية مجرد شعوذات لتخويف الرأي العام.
وأوضح جوهر بن مبارك في حوار على راديو الديوان " هناك أطراف تخشى خسارة الانتخابات وتريد أن تربك العملية الانتخابية قبل ذلك"، مضيفا " من العبث الحديث عن الغاء الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة".
وتابع جوهر بن مبارك " القضاء أشخاص عاقلون ولا يمكن لهم اللهب بالتجربة الديمقراطية".



  
  
     
  
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