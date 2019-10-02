جوهر بن مبارك: الدعوة إلى إلغاء الدور الثاني للرئاسية مجرد شعوذات لتخويف الرأي العام

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الأربعاء 2 أكتوبر إن الدعوة إلى إلغاء الدور الثاني للرئاسية مجرد شعوذات لتخويف الرأي العام.وأوضح جوهر بن مبارك في حوار على راديو الديوان " هناك أطراف تخشى خسارة الانتخابات وتريد أن تربك العملية الانتخابية قبل ذلك"، مضيفا " من العبث الحديث عن الغاء الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة".وتابع جوهر بن مبارك " القضاء أشخاص عاقلون ولا يمكن لهم اللهب بالتجربة الديمقراطية".