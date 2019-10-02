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تشريعية 2019- ''بن عروس للجميع'': تشخيص ميداني للإشكاليات الحقيقية بالجهة

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - اختارت قائمة ''بن عروس للجميع'' ان تكون مستقلة ليكون صوتها حرا و لا يخضع لأي ضغط حزبي او اخر
وصرح أعضاء قائمة بن عروس للجميع ان انتخاب قائمات مستقلة لن يشتت الأصوات بل بالعكس تماما الأصوات لدى أغلبية هو انفراد بالقرار... "

وكان رئيس القائمة المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية ببن عروس " بن عروس للجميع " عماد الباهي أفاد في تصريح اعلامي سابق أن البرنامج الانتخابي للقائمة ينبع من تشخيص ميداني للإشكاليات الحقيقية بالجهة.


وبحسب سامية المالكي التي تأتي في المرتبة الثانية من القائمة يتضمن البرنامج الانتخابي، فض المشاكل العقارية بالجهة والبحث عن آليات أكثر انصافا في توزيع الرصيد العقاري بالجهة وخاصة المقاسم الفلاحية بإعادة توزيعها على الفلاحين الصغار وأصحاب الشهادات العليا إلى جانب فض إشكاليات النقل وتشبيك الخطوط بين كافة المناطق بالجهة.

  
  
     
  
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