Radio Babnet Tunisie On Air: Cherifa Fadel - Y Sabah Nawar  

الياس القرقوري: لطفي العماري الوكيل الحصري للاتهامات الباطلة والأفكار الهدامة

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - سخر الاعلامي الياس القرقوري الثلاثاء 1 أكتوبر من الاتهامات التي وجهها الاعلامي لطفي العماري لوزارة الداخلية بخصوص عملية باردو الارهابية ، اذ قال أن الوزارة كانت على علم بالعملية قبل أيام من وقوعها.
واستند لطفي العماري في اتهاماته على وثيقة سربتها لجنة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد وتبّين فيما بعد أنها مدلسة...
وقال الياس القرقوري " لطفي العماري فتّق روحه بتحاليله الفالسة على وثيقة طلعت مدلسة".
وتابع الياس القرقوري " لطفي العماري الوكيل الحصري للاتهامات الباطلة والأفكار الهدامة".



  
  
     
  
rtt-586a2257a810403c77c5489a71d9eb30-2019-10-02 12:15:54






0 de 0 commentaires pour l'article 190244



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 | 3 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:29 12:16 06:15 04:49
31°
 32° % 38 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2225°-2025°-2027°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570018713|190244 1604|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires