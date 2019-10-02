Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- سخر الاعلامي الياس القرقوري الثلاثاء 1 أكتوبر من الاتهامات التي وجهها الاعلامي لطفي العماري لوزارة الداخلية بخصوص عملية باردو الارهابية ، اذ قال أن الوزارة كانت على علم بالعملية قبل أيام من وقوعها.واستند لطفي العماري في اتهاماته على وثيقة سربتها لجنة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد وتبّين فيما بعد أنها مدلسة...وقال الياس القرقوري " لطفي العماري فتّق روحه بتحاليله الفالسة على وثيقة طلعت مدلسة".وتابع الياس القرقوري " لطفي العماري الوكيل الحصري للاتهامات الباطلة والأفكار الهدامة".