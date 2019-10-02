من الأرشيف، نبيل القروي يتحدّث عن الغنوشي : هو رجل صادق ووطني وهناك دول تحسدنا عليه وعلى النهضة

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تداولت الاربعاء 2 أكتوبر، صفحات الفايسبوك فيدو للمرشّح للرئاسة نبيل القروي يتحدّث فيه عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ويعود تاريخه إلى شهر ماي سنة 2015 أي بعد الاغتيالات وأزمة تسفير الشباب أخطر العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد.
وقال القروي "أنا عمري ما كنت قلاب فيستة لكننى اكتشفت أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رجل صادق ووطني" مضيفا أنه بعد ما عرف الغنوشي عن قرب بقي مندهشا من كل ما كان يُقال عنه.
وأضاف القروي بأن التجارب المقارنة في المنطقة فشلت في انجاح المسار الديمقراطي مشدّدا على أن هناك دولا تحسد تونس على النهضة والغنوشي لأن تونس نجحت بفضل التوافق بين الاسلاميين ومنافسيهم.
يذكر أن القروي وجّه الثلاثاء 1 أكتوبر رسالة للغنوشي اتهمه فيها بأن لديه شبهات كبيرة في التواطئ مع الارهاب والاغتيالات وتسفير الشباب كما اتهمه بالوقوف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري.
وقال القروي "أنا عمري ما كنت قلاب فيستة لكننى اكتشفت أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رجل صادق ووطني" مضيفا أنه بعد ما عرف الغنوشي عن قرب بقي مندهشا من كل ما كان يُقال عنه.
وأضاف القروي بأن التجارب المقارنة في المنطقة فشلت في انجاح المسار الديمقراطي مشدّدا على أن هناك دولا تحسد تونس على النهضة والغنوشي لأن تونس نجحت بفضل التوافق بين الاسلاميين ومنافسيهم.
يذكر أن القروي وجّه الثلاثاء 1 أكتوبر رسالة للغنوشي اتهمه فيها بأن لديه شبهات كبيرة في التواطئ مع الارهاب والاغتيالات وتسفير الشباب كما اتهمه بالوقوف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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