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من الأرشيف، نبيل القروي يتحدّث عن الغنوشي : هو رجل صادق ووطني وهناك دول تحسدنا عليه وعلى النهضة

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تداولت الاربعاء 2 أكتوبر، صفحات الفايسبوك فيدو للمرشّح للرئاسة نبيل القروي يتحدّث فيه عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ويعود تاريخه إلى شهر ماي سنة 2015 أي بعد الاغتيالات وأزمة تسفير الشباب أخطر العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد.

وقال القروي "أنا عمري ما كنت قلاب فيستة لكننى اكتشفت أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رجل صادق ووطني" مضيفا أنه بعد ما عرف الغنوشي عن قرب بقي مندهشا من كل ما كان يُقال عنه.
وأضاف القروي بأن التجارب المقارنة في المنطقة فشلت في انجاح المسار الديمقراطي مشدّدا على أن هناك دولا تحسد تونس على النهضة والغنوشي لأن تونس نجحت بفضل التوافق بين الاسلاميين ومنافسيهم.

يذكر أن القروي وجّه الثلاثاء 1 أكتوبر رسالة للغنوشي اتهمه فيها بأن لديه شبهات كبيرة في التواطئ مع الارهاب والاغتيالات وتسفير الشباب كما اتهمه بالوقوف وراء سجنه باستعمال الجناح القضائي للجهاز السري.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190243

Pele70  (Switzerland)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 13h 07m |           
D'abord qui tu es pour évaluer les gens.
Tu nous sort d'où?
Enfin si tu réussit à être président, tu sera jamais le mien....

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 11h 57m |           
En 2011 , au moins 1,2 millions de citoyens considéraient que Ghannouchi est honnête et intègre. Mais actuellement moins de 240000 y croient . L'intégrité se mesure par les postes corruptibles.



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