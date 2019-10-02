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حمة الهمامي: الرحوي مزّقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل 2011

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - حمل الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مداخلة على قناة حنبعل ان المرشح المنجي الرحوي يتحمل مسؤولية الانقسام داخل اليسار التونسي.

واضاف حمة الهمامي " الرحوي مزقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل انتخبات 2011 متابعا " استغلال اوضاع التونسيين دائما تضعنا في موقف محرج.


وطالب حمة الهمامي بضرورة انقاذ الانتخابات التشريعية بالتصويت للجبهة الشعبية بكثافة متابعا " ما يحصل اليوم فضيحة للديمقراطية التونسية".

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190241

Tfouhrcd  (Finland)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 13h 11m |           
يا سي حمّاهم وإلا آش إسمك، أنت وصاحبك الرخوي وصاحبكم البريكي والزبالة متاعكم الكل لو كان لديكم الحد الادني من الرجولة والإنسانية لذهبتم إلي أبعد نقطة في ألأرض وأرحتونا من أشكالكم المقرفة. ياخي مازال عندكم وجوه تقابلوا بها الشعب التونسي؟

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 02 Octobre 2019 à 11h 58m |           
الحقيقة ياسي حمّة: اللي الشعب اكتشف اللّي الأحزاب الكل على الحيط



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