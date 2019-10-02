حمة الهمامي: الرحوي مزّقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل 2011

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - حمل الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مداخلة على قناة حنبعل ان المرشح المنجي الرحوي يتحمل مسؤولية الانقسام داخل اليسار التونسي.
واضاف حمة الهمامي " الرحوي مزقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل انتخبات 2011 متابعا " استغلال اوضاع التونسيين دائما تضعنا في موقف محرج.
وطالب حمة الهمامي بضرورة انقاذ الانتخابات التشريعية بالتصويت للجبهة الشعبية بكثافة متابعا " ما يحصل اليوم فضيحة للديمقراطية التونسية".
واضاف حمة الهمامي " الرحوي مزقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل انتخبات 2011 متابعا " استغلال اوضاع التونسيين دائما تضعنا في موقف محرج.
وطالب حمة الهمامي بضرورة انقاذ الانتخابات التشريعية بالتصويت للجبهة الشعبية بكثافة متابعا " ما يحصل اليوم فضيحة للديمقراطية التونسية".
2 de 2 commentaires pour l'article 190241
En continu
- Hier 23:33 رفض الإفراج على نبيل القروي
- Hier 21:17 لأول مرة .. امرأة ترأس البرلمان الإندونيسي
- Hier 19:16 سوسة: القبض على متورطين في مقتل سائح ألماني
- Hier 18:06 القضاء مستقل ، اخر كلام
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:30
|18:04
|15:29
|12:16
|06:15
|04:49
|
31°
|32°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-22
|25°-20
|25°-20
|27°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 535) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 258) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 645) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 509) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 419) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 293) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 445) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 074) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 604) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 701) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 58 355) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 53 033) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 961) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 667) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 431) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 306) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 051) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 944) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 256) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 126) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات توفيق بن بريك