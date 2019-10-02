حمة الهمامي: الرحوي مزّقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل 2011

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- حمل الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مداخلة على قناة حنبعل ان المرشح المنجي الرحوي يتحمل مسؤولية الانقسام داخل اليسار التونسي.واضاف حمة الهمامي " الرحوي مزقنا في قنوات البوز والنهاية كانت الصفر فاصل مثل انتخبات 2011 متابعا " استغلال اوضاع التونسيين دائما تضعنا في موقف محرج.وطالب حمة الهمامي بضرورة انقاذ الانتخابات التشريعية بالتصويت للجبهة الشعبية بكثافة متابعا " ما يحصل اليوم فضيحة للديمقراطية التونسية".