Radio Babnet Tunisie On Air: Yosra Mahnouch - Aw9ati Bitihlaw  

الجامعة الوطنية للبناء تطرح ازمة قطاع البناء والإجراءات المقترحة لقانون مالية لسنة 2020

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تنظم الجامعة الوطنية للبناء المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 04 اكتوبر 2019 ندوة صحفية لاستعراض تطورات الازمة الخانقة التي تلم بقطاع البناء والقطاعات ذات العلاقة منذ فترة ويحضرها ممثلين عن الغرف المعنية والمؤسسات الناشطة في مجال البناء وتجارة مواد البناء والبعث العقاري والخبراء

وسيتم وفق بلاغ للجامعة الوطنية للبناء تشخيص واقع القطاع واهم الصعوبات التي يعانيها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني و اخر مؤشرات استفحال الازمة , بالإضافة الى طرح الحلول العاجلة لإنقاذه و الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و التصورات الرامية الى تنفيذ رؤية استراتيجية للقطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الوطني و العالمي .


وتعد الجامعة الوطنية للبناء إحدى هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأساسية والحيوية وتضم مجموعة المؤسسات الناشطة في مجالات صناعة البناء والخزف والبلور وتجارة مواد البناء والبعث العقاري وتعمل على تحسين مناخ الاقتصادي والصناعي للقطاع والتحسيس بمشاغله وتقديم تصوراته في تطوير دوره في الاقتصاد الوطني.

  
  
     
  
rtt-099737ad4693c0a99948ff01d4ed9a8e-2019-10-02 10:25:29






0 de 0 commentaires pour l'article 190236



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 | 3 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:29 12:16 06:15 04:49
29°
 32° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2224°-2027°-1928°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570013446|190236 533|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires