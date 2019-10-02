الجامعة الوطنية للبناء تطرح ازمة قطاع البناء والإجراءات المقترحة لقانون مالية لسنة 2020

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تنظم الجامعة الوطنية للبناء المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 04 اكتوبر 2019 ندوة صحفية لاستعراض تطورات الازمة الخانقة التي تلم بقطاع البناء والقطاعات ذات العلاقة منذ فترة ويحضرها ممثلين عن الغرف المعنية والمؤسسات الناشطة في مجال البناء وتجارة مواد البناء والبعث العقاري والخبراء
وسيتم وفق بلاغ للجامعة الوطنية للبناء تشخيص واقع القطاع واهم الصعوبات التي يعانيها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني و اخر مؤشرات استفحال الازمة , بالإضافة الى طرح الحلول العاجلة لإنقاذه و الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و التصورات الرامية الى تنفيذ رؤية استراتيجية للقطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الوطني و العالمي .
وتعد الجامعة الوطنية للبناء إحدى هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأساسية والحيوية وتضم مجموعة المؤسسات الناشطة في مجالات صناعة البناء والخزف والبلور وتجارة مواد البناء والبعث العقاري وتعمل على تحسين مناخ الاقتصادي والصناعي للقطاع والتحسيس بمشاغله وتقديم تصوراته في تطوير دوره في الاقتصاد الوطني.
وسيتم وفق بلاغ للجامعة الوطنية للبناء تشخيص واقع القطاع واهم الصعوبات التي يعانيها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني و اخر مؤشرات استفحال الازمة , بالإضافة الى طرح الحلول العاجلة لإنقاذه و الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و التصورات الرامية الى تنفيذ رؤية استراتيجية للقطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الوطني و العالمي .
وتعد الجامعة الوطنية للبناء إحدى هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأساسية والحيوية وتضم مجموعة المؤسسات الناشطة في مجالات صناعة البناء والخزف والبلور وتجارة مواد البناء والبعث العقاري وتعمل على تحسين مناخ الاقتصادي والصناعي للقطاع والتحسيس بمشاغله وتقديم تصوراته في تطوير دوره في الاقتصاد الوطني.
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Par:legitme (Tunisia )
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