باجة: استرجاع قرابة 54 هكتارا من الأراضي الدولية الفلاحية.

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - في إطار العمل المتواصل والحثيث على استرجاع أملاك الدّولة المستولى عليها بدون صفة قانونية من طرف الخواص أو التي انتهت عقود كرائها وواصل المعنيون تصرفهم فيها بدون وجه حق ،استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة، أمس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 عقارا دوليا فلاحيا يمسح قرابة 54 هك كائنا بعمادة الطرهوني معتمدية عمدون من ولاية باجة وهو تابع للوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي " السخونة ". وقد تمّ استغلاله من قبل الغير بدون صفة.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدّولة تمّ استرجاع العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدّولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بطلب من الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة.
وتمّ تسليم العقار المستردّ إلى الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي " السخونة " التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمواصلة التصرف فيه.
يذكر أنه تمّ استرجاع حوالي 12016 هك من الأراضي الدّولية بولاية باجة منذ انطلاق حملة الاسترجاع الوطنية.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدّولة تمّ استرجاع العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدّولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بطلب من الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة.
وتمّ تسليم العقار المستردّ إلى الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي " السخونة " التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمواصلة التصرف فيه.
يذكر أنه تمّ استرجاع حوالي 12016 هك من الأراضي الدّولية بولاية باجة منذ انطلاق حملة الاسترجاع الوطنية.
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