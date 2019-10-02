سليم الرياحي يتحيّل على فريق حملته للانتخابات التشريعية بفرنسا ويحرمهم من مستحقّاتهم المالية؟؟

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- تداولت الثلاثاء 1 أكتوبر، صفحات الفايسبوك فيديو يظهر فيه المترشّح للانتخابات التشريعية بدائرة فرنسا1 عن الوطن الجديد سليم الرياحي وهو يتجادل مع احدى أعضاء حملته الانتخابية.وحسب ما أكّدته صاحبة الفيديو فإن الرياحي تحيّل عليهم ورفض تمكين عدد من الذين يقومون بالحملة لفائدته من مستحقاتهم المالية حتى أن المشرف على الحملة لا يجيب على اتصالاتهم.وحسب ما يظهر في الفيديو فإن الرياحي الذي كان متوتّرا وغاضبا تعهّد بتكليف المشرف على حملته بالاتصال بأعضاء الفريق الميداني لتمكينهم من مستحقاتهم.