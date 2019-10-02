فيديو ساخر يكشف ''الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة''

Mercredi 02 Octobre 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو تحت عنوان "الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة".وجدير بالذكر فإن هذا الفيديو نشرته صفحة تم إنشاؤها حديثا اسمها "Makrouna Leaks- مقرونة ليكس".ويظهر بالفيديو عدّة معلومات تم ربطها بطريقة متسلسلة لتظهر للمشاهد كأنها حقائق ثابتة.