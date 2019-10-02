فيديو ساخر يكشف ''الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة''

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو تحت عنوان "الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة".
وجدير بالذكر فإن هذا الفيديو نشرته صفحة تم إنشاؤها حديثا اسمها "Makrouna Leaks- مقرونة ليكس".
ويظهر بالفيديو عدّة معلومات تم ربطها بطريقة متسلسلة لتظهر للمشاهد كأنها حقائق ثابتة.
وجدير بالذكر فإن هذا الفيديو نشرته صفحة تم إنشاؤها حديثا اسمها "Makrouna Leaks- مقرونة ليكس".
ويظهر بالفيديو عدّة معلومات تم ربطها بطريقة متسلسلة لتظهر للمشاهد كأنها حقائق ثابتة.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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