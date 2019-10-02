Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - Soltan Hobak  

فيديو ساخر يكشف ''الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة''

Mercredi 02 Octobre 2019

Mercredi 02 Octobre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو تحت عنوان "الحقائق الخفية حول علاقة نبيل القروي بالمقرونة".
وجدير بالذكر فإن هذا الفيديو نشرته صفحة تم إنشاؤها حديثا اسمها "Makrouna Leaks- مقرونة ليكس".
ويظهر بالفيديو عدّة معلومات تم ربطها بطريقة متسلسلة لتظهر للمشاهد كأنها حقائق ثابتة.




  
  
     
  
rtt-30311783d73b2dade47c46af926b4273-2019-10-02 08:39:22






0 de 0 commentaires pour l'article 190229



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 | 3 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:29 12:16 06:15 04:49
22°
 29° % 73 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-1924°-2027°-1928°-1826°-19
  • Avoirs en devises
    17872,9

  • (1 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13218 DT        1$ =2,86804 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 oct)   202,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570002310|190229 110|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires