هيئة الإنتخابات ستصدر موقفا ''موحدا'' يوم الأربعاء من وضعية القروي

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - أكد عضو الهيئة العليا للإنتخابات محمد التليلي المنصري أن مجلس الهيئة سيجتمع صباح يوم الإربعاء، لإصدار موقف موحّد من وضعية نبيل القروي الذي تقرّر إبقاءه في حالة ايقاف .
وقال المنصري ''سوف نتخذ قرارا جماعيا باسم الهيئة ونعلنه الأربعاء ''. وتابع ''بالنسبة إلينا، نبيل القروي مترشح مثل البقية قبلت الهيئة ترشحه وأعلنت ترشحه للدور الثاني وسوف نعلن فوزه في حال فاز في الدور الثاني.. نحن نعمل ونطبق الرزنامة الإنتخابية ولا إشكال في عملنا، المسألة قضائية واجتهادية بحتة، ولا يمكن الحديث عن إلغاء النتائج هكذا..''.
Credits Mosaique FM
يُذكر أنّ الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وتقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد
13 أكتوبر 2019 موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
من ناحية أخرى أعلنت مساء عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان أن يوم 13 أكتوبر 2019 سيكون موعدا لإجراء الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأكدت حسناء بن سليمان في تصريح لاذاعة شمس اف أم أن مجلس الهيئة سيجتمع يوم الأربعاء لاقرار النتائج النهائية للطور الاول من الانتخابات الرئاسية.
وقال المنصري ''سوف نتخذ قرارا جماعيا باسم الهيئة ونعلنه الأربعاء ''. وتابع ''بالنسبة إلينا، نبيل القروي مترشح مثل البقية قبلت الهيئة ترشحه وأعلنت ترشحه للدور الثاني وسوف نعلن فوزه في حال فاز في الدور الثاني.. نحن نعمل ونطبق الرزنامة الإنتخابية ولا إشكال في عملنا، المسألة قضائية واجتهادية بحتة، ولا يمكن الحديث عن إلغاء النتائج هكذا..''.
Credits Mosaique FM
يُذكر أنّ الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وتقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد
13 أكتوبر 2019 موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
من ناحية أخرى أعلنت مساء عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان أن يوم 13 أكتوبر 2019 سيكون موعدا لإجراء الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأكدت حسناء بن سليمان في تصريح لاذاعة شمس اف أم أن مجلس الهيئة سيجتمع يوم الأربعاء لاقرار النتائج النهائية للطور الاول من الانتخابات الرئاسية.
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Par:aziz75 (France )
Sur: بحسب دليلة مصدق: ضغوطات مورست لرفض الإفراج عن نبيل القروي بغاية إلغاء نتائج الانتخابات