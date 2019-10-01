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عصام الشابي: رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي ... القروي في السجن... فهل يرمي السيستام المنديل؟؟؟

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي رفض القضاء الإفراج عن القروي متابعا " جاء هذا القدار ليؤكد انه توجد في تونس سلطة قضائية قادرة على النظر في الملفات دون الخضوع لهذا الكم الهائل من الضغوطات".

وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" رغم كل الضغوطات التي مورست ، المعلن منها و الخفي ،بدءا بتلميحات رئيس الجمهورية المؤقت و انتهاء بتصريحات سفير الاتحاد الاوروبي مرورا بدعوات حمل السلاح لتحريره التي اطلقها توفيق بن بريك و مأتم تكافئ الفرص الذي أقيم على بعض المنابر الاعلامية .. جاء قرار دائرة الاتهام برفض مطلب الافراج عن المترشح نبيل القروي ليؤكد انه توجد في تونس سلطة قضائية قادرة على النظر في الملفات دون الخضوع لهذا الكم الهائل من الضغوطات.

السيستام لم يرم المنديل بعد ، و سيهدد بالطعن في شرعية الانتخابات و سيتجه اكثر لطلب النجدة من جهات و هيئات دولية لدعمه في مسعاه ...و مع ذلك ستبقى الكلمة الاخيرة للناخب التونسي الذي حرر صندوق الاقتراع."



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190210

RESA67  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 20h 51m |           
Deux poids deux deux mesures. La justice est beaucoup moins efficace et indépendante quand il s’agit d’enquêter sur la chambre noire d’Ennahdha ou les meurtres de Brahmi et de Belaid. Un jour ou l’autre la vérité éclatera et déclenchera un tremblement de terre contre les profiteurs du système

Mandhouj  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 20h 30m |           
وعي الشعب، هو كل شيء. منه تستمد المؤسسات القوة. لم نقم بثورة لنبيعها بالتهديد. و الطعن في الإنتخابات الرئاسية، سيكون ألية فاشلة، و وصمة عار، إلى الأبد، إن طعنوا في الإنتخابات. تونس ديمقراطية أبدية و عندها مؤسسات و شعب .



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