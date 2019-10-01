عصام الشابي: رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي ... القروي في السجن... فهل يرمي السيستام المنديل؟؟؟

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي رفض القضاء الإفراج عن القروي متابعا " جاء هذا القدار ليؤكد انه توجد في تونس سلطة قضائية قادرة على النظر في الملفات دون الخضوع لهذا الكم الهائل من الضغوطات".
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" رغم كل الضغوطات التي مورست ، المعلن منها و الخفي ،بدءا بتلميحات رئيس الجمهورية المؤقت و انتهاء بتصريحات سفير الاتحاد الاوروبي مرورا بدعوات حمل السلاح لتحريره التي اطلقها توفيق بن بريك و مأتم تكافئ الفرص الذي أقيم على بعض المنابر الاعلامية .. جاء قرار دائرة الاتهام برفض مطلب الافراج عن المترشح نبيل القروي ليؤكد انه توجد في تونس سلطة قضائية قادرة على النظر في الملفات دون الخضوع لهذا الكم الهائل من الضغوطات.
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" رغم كل الضغوطات التي مورست ، المعلن منها و الخفي ،بدءا بتلميحات رئيس الجمهورية المؤقت و انتهاء بتصريحات سفير الاتحاد الاوروبي مرورا بدعوات حمل السلاح لتحريره التي اطلقها توفيق بن بريك و مأتم تكافئ الفرص الذي أقيم على بعض المنابر الاعلامية .. جاء قرار دائرة الاتهام برفض مطلب الافراج عن المترشح نبيل القروي ليؤكد انه توجد في تونس سلطة قضائية قادرة على النظر في الملفات دون الخضوع لهذا الكم الهائل من الضغوطات.
السيستام لم يرم المنديل بعد ، و سيهدد بالطعن في شرعية الانتخابات و سيتجه اكثر لطلب النجدة من جهات و هيئات دولية لدعمه في مسعاه ...و مع ذلك ستبقى الكلمة الاخيرة للناخب التونسي الذي حرر صندوق الاقتراع."
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Par:aziz75 (France )
Sur: بحسب دليلة مصدق: ضغوطات مورست لرفض الإفراج عن نبيل القروي بغاية إلغاء نتائج الانتخابات