بحسب دليلة مصدق: ضغوطات مورست لرفض الإفراج عن نبيل القروي بغاية إلغاء نتائج الانتخابات

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قالت الناشطة السياسية دليلة بن مبارك مصدّق، إنّ الضغط الذي مورس على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف من قبل النهضة والشاهد بغية رفض إطلاق سراح المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الهدف منها إجبار نبيل القروي على الطعن في نتيجة الانتخابات بغية إلغاء النتائج وإعادة كل العملية''.
وأضافت دليلة بن مبارك مصدق، في تدوينة، على صفحتها بموقع فايسبوك، ''من أكثر من سنة وهوما يمكمكوا ويكمبنوا باش يلقاوا حل يمكنهم من البقاء في السلطة ويستعملوا في مجلس النواب لين شوهوه وكبولوا سعدوا ويستعملوا القضاء لين شلكوه ودخلوه في حيط''.
وتابعت قائلة: ''ورغم كل ذلك كل مخططاتهم طاحت في الماء واليوم يلعبوا في الورقة الأخيرة...الديمقراطية خاطيتكم يا اخوان وزبانيتهم انتم مقرفون الى حد التقيؤ اما والله واللي اسموا الله لن تنجحوا وسنفضحكم وسنكون شوكة في حلقكم''.
وأضافت دليلة بن مبارك مصدق، في تدوينة، على صفحتها بموقع فايسبوك، ''من أكثر من سنة وهوما يمكمكوا ويكمبنوا باش يلقاوا حل يمكنهم من البقاء في السلطة ويستعملوا في مجلس النواب لين شوهوه وكبولوا سعدوا ويستعملوا القضاء لين شلكوه ودخلوه في حيط''.
وتابعت قائلة: ''ورغم كل ذلك كل مخططاتهم طاحت في الماء واليوم يلعبوا في الورقة الأخيرة...الديمقراطية خاطيتكم يا اخوان وزبانيتهم انتم مقرفون الى حد التقيؤ اما والله واللي اسموا الله لن تنجحوا وسنفضحكم وسنكون شوكة في حلقكم''.
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Par:mandhouj (France )
Sur: عصام الشابي: رغم التهديد بالسلاح والضغط الاوروبي ... القروي في السجن... فهل يرمي السيستام المنديل؟؟؟