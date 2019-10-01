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بحسب دليلة مصدق: ضغوطات مورست لرفض الإفراج عن نبيل القروي بغاية إلغاء نتائج الانتخابات

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - قالت الناشطة السياسية دليلة بن مبارك مصدّق، إنّ الضغط الذي مورس على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف من قبل النهضة والشاهد بغية رفض إطلاق سراح المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الهدف منها إجبار نبيل القروي على الطعن في نتيجة الانتخابات بغية إلغاء النتائج وإعادة كل العملية''.

وأضافت دليلة بن مبارك مصدق، في تدوينة، على صفحتها بموقع فايسبوك، ''من أكثر من سنة وهوما يمكمكوا ويكمبنوا باش يلقاوا حل يمكنهم من البقاء في السلطة ويستعملوا في مجلس النواب لين شوهوه وكبولوا سعدوا ويستعملوا القضاء لين شلكوه ودخلوه في حيط''.
وتابعت قائلة: ''ورغم كل ذلك كل مخططاتهم طاحت في الماء واليوم يلعبوا في الورقة الأخيرة...الديمقراطية خاطيتكم يا اخوان وزبانيتهم انتم مقرفون الى حد التقيؤ اما والله واللي اسموا الله لن تنجحوا وسنفضحكم وسنكون شوكة في حلقكم''.



  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 190204

Karimyousef  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 20h 24m |           
Le premier accusé d'avoir utilisé la justice pour éliminer kharoui c'était Chahed.mais celui-ci,avant le premier tour, avait déclaré que cette arrestation était contre productive et qu'elle ne lui profitait pas et risquait de produire le contraire.et c'est justement ce qui s'est produit.
Donc il y a deux hypothèses : soit la justice est complètement indépendante!!
Soit une autre officine autre que chahed qui tient à ce que kharoui demeure en prison.
En tout cas rien n'est clair.

Essoltan  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 20h 02m |           
Pourquoi toute cette brutalité pour exposer un point de vue RIDICULE et ERRONÉ au même temps .

Slimene  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 19h 57m |           
@karimyousef.Il n’y a pas longtemps tu prétendais sur ce même forum que c’etait la preuve que la justice en Tunisie était indépendante et qu’il fallait qu’il soit emprisonné.Le fait même que tu suggères que ElKaroui doit être libre montre sa libération est politique et que sa non libération l’est autant.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 19h 20m |           
نتمنى من إدارة الموقع المحافظة على مستوى أرقى للأخبار المنزلة .وشكرا .

Karimyousef  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 19h 18m |           
Il faudrait libérer kharoui pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui cherchent à tout remettre en cause.

Mandhouj  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 19h 12m |           
نتاءج الإنتخابات لن تلغى .. و مركبة تونس تسير بكل امان، و الشعب هو إلي يحمي بلاده.
مخطط أعداء الثورة في الداخل و الخارج لن يمر .



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