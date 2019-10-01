صورة اليوم: الغنوشي يستعمل تكتيك ''القروي'' في الدعاية الانتخابية

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - يبدو ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اختار اعتماد تكتيك المرشح الرئاسي نبيل القروي لجلب الانصار.
حيث نشرت الصفحة الرسمية لحركة النهضة صورا من جولة الغنوشي رئيس قائمة النهضة في تونس 1 في كل من منطقة باب الجديد والسراجين و سوق البِركة بمدينة تونس العتيقة .
وقد علق كثير من انصار الحركة على الصورة بالقول " يرحم خليل".
حيث نشرت الصفحة الرسمية لحركة النهضة صورا من جولة الغنوشي رئيس قائمة النهضة في تونس 1 في كل من منطقة باب الجديد والسراجين و سوق البِركة بمدينة تونس العتيقة .
وقد علق كثير من انصار الحركة على الصورة بالقول " يرحم خليل".
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Par:karimyousef (France )
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