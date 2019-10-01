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صورة اليوم: الغنوشي يستعمل تكتيك ''القروي'' في الدعاية الانتخابية

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - يبدو ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اختار اعتماد تكتيك المرشح الرئاسي نبيل القروي لجلب الانصار.
حيث نشرت الصفحة الرسمية لحركة النهضة صورا من جولة الغنوشي رئيس قائمة النهضة في تونس 1 في كل من منطقة باب الجديد والسراجين و سوق البِركة بمدينة تونس العتيقة .
وقد علق كثير من انصار الحركة على الصورة بالقول " يرحم خليل".




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190199

RIADH  (France)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 18h 23m |           
Hahaha s'il y a un politicien qui a tout compris de ce qu'il s'est passé pendant les élections présidentielles c'est RG

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 17h 54m |           
تكتيك قيس وليس القروي فلا وجود للمقرونة .



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