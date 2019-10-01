صورة اليوم: الغنوشي يستعمل تكتيك ''القروي'' في الدعاية الانتخابية

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- يبدو ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اختار اعتماد تكتيك المرشح الرئاسي نبيل القروي لجلب الانصار.حيث نشرت الصفحة الرسمية لحركة النهضة صورا من جولة الغنوشي رئيس قائمة النهضة في تونس 1 في كل من منطقة باب الجديد والسراجين و سوق البِركة بمدينة تونس العتيقة .وقد علق كثير من انصار الحركة على الصورة بالقول " يرحم خليل".