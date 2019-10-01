حزب ''قلب تونس'' يستنكر ويتبرأ من عملية انتحال صفة

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - استنكر حزب 'قلب تونس' إقدام أطراف مجهولة على انتحال صفة مناضلي الحزب وتخصيص مركز نداء لحث الناخبين على التصويت لفائدته في الانتخابات القادمة، وفق بيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر 2019.
وقال بيان 'قلب تونس' الموجه للرأي العام، إن مجموعة من الأطراف المشبوهة قامت بتخصيص مركز نداء وانتحال صفة مناضلي حزب قلب تونس مستعملين أرقام هاتف عديدة منها على سبيل الذكر لا الحصر 36031700/36031900، لحث الناخبين على التصويت لحزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
وأضاف، ''لم تقتصر هذه الممارسات الدّنيئة على تونس بل اكتشفنا أنّ هذه المجموعات المشبوهة قامت بالاتصال بمواطنينا بالخارج عبر أرقام فرنسيّة لحثهم على انتخاب قائمات فرنسا 1 وفرنسا 2 لحزب قلب تونس''.
واستنكر الحزب، بشدّة ''هذه العمليّة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه الحزب ومرشّحيه للانتخابات التشريعيّة ولمرشّحه للدّور الثاني من الانتخابات الرئاسية''، معتبرا إياها خرقا واضحا للقانون الانتخابي وجريمة انتحال صفة.
وأكد أنه لا علاقة لحزب قلب تونس بهذه الممارسات وأنّه قام برفع شكاية رسميّة في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حسب نص البيان
وقال بيان 'قلب تونس' الموجه للرأي العام، إن مجموعة من الأطراف المشبوهة قامت بتخصيص مركز نداء وانتحال صفة مناضلي حزب قلب تونس مستعملين أرقام هاتف عديدة منها على سبيل الذكر لا الحصر 36031700/36031900، لحث الناخبين على التصويت لحزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
وأضاف، ''لم تقتصر هذه الممارسات الدّنيئة على تونس بل اكتشفنا أنّ هذه المجموعات المشبوهة قامت بالاتصال بمواطنينا بالخارج عبر أرقام فرنسيّة لحثهم على انتخاب قائمات فرنسا 1 وفرنسا 2 لحزب قلب تونس''.
واستنكر الحزب، بشدّة ''هذه العمليّة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه الحزب ومرشّحيه للانتخابات التشريعيّة ولمرشّحه للدّور الثاني من الانتخابات الرئاسية''، معتبرا إياها خرقا واضحا للقانون الانتخابي وجريمة انتحال صفة.
وأكد أنه لا علاقة لحزب قلب تونس بهذه الممارسات وأنّه قام برفع شكاية رسميّة في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حسب نص البيان
En continu
- Hier 23:51 قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد
- Hier 21:49 فرنسا تودع رئيسها السابق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:31
|18:05
|15:31
|12:16
|06:14
|04:48
|
27°
|27°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-23
|30°-22
|24°-20
|26°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(200 428) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 204) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 542) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 461) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 276) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 183) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 346) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 970) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 569) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 652) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 991) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 926) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 660) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 357) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 278) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 028) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 689) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 221) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 096) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 966) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:mandhouj (France )
Sur: 7ر57 بالمائة من التونسيين يختارون رئيس الجمهورية وفق معيار النزاهة والثقة واحترام القانون (دراسة)