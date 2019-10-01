حزب ''قلب تونس'' يستنكر ويتبرأ من عملية انتحال صفة

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- استنكر حزب 'قلب تونس' إقدام أطراف مجهولة على انتحال صفة مناضلي الحزب وتخصيص مركز نداء لحث الناخبين على التصويت لفائدته في الانتخابات القادمة، وفق بيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء غرة أكتوبر 2019.وقال بيان 'قلب تونس' الموجه للرأي العام، إن مجموعة من الأطراف المشبوهة قامت بتخصيص مركز نداء وانتحال صفة مناضلي حزب قلب تونس مستعملين أرقام هاتف عديدة منها على سبيل الذكر لا الحصر 36031700/36031900، لحث الناخبين على التصويت لحزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.وأضاف، ''لم تقتصر هذه الممارسات الدّنيئة على تونس بل اكتشفنا أنّ هذه المجموعات المشبوهة قامت بالاتصال بمواطنينا بالخارج عبر أرقام فرنسيّة لحثهم على انتخاب قائمات فرنسا 1 وفرنسا 2 لحزب قلب تونس''.واستنكر الحزب، بشدّة ''هذه العمليّة الخبيثة التي تهدف إلى تشويه الحزب ومرشّحيه للانتخابات التشريعيّة ولمرشّحه للدّور الثاني من الانتخابات الرئاسية''، معتبرا إياها خرقا واضحا للقانون الانتخابي وجريمة انتحال صفة.وأكد أنه لا علاقة لحزب قلب تونس بهذه الممارسات وأنّه قام برفع شكاية رسميّة في الغرض لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حسب نص البيان