حفظ التهم في قضية التامر على امن الدولة

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- نظر ظهر اليوم القطب القضائي لمكافحة الارهاب فيما عرف بقضية التامر على امن الدولة التى شملت الابحاث فيها كل من رجل الأعمال شقيق جراية و صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب وعماد عاشور مدير للمصالح المختصة وناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق وقد تقرر حفظ التهم في القضية .....وللتذكير فقد اذنت النيابة العسكرية بتونس خلال شهر ماي 2017 ؤبفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة وتم أثر ذلك البحث ايقاف صابر العجيلي وعماد عاشور اللذين ظلا رهينا الايقاف لاكثر من سنة ثم افرجت عنهم محكمة التعقيب في 2019 واحالت الملف على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ...