الجهيناوي يقدّم لرئيس الجمهورية عرضا حول مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.وأفاد خميس الجهيناوي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أنّه قدّم عرضا لرئيس الدولة حول مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي وبالخصوص نتائج اللقاءات التي أجراها مع عدد من نظرائه ومع كبار المسؤولين بالمؤسسات الدولية.وكان وزير الشؤون الخارجية ألقى يوم الجمعة الفارط كلمة تونس أمام المنتظم الأممي بتكليف من رئيس الجمهورية.كما استعرض اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية القادمة.