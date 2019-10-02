منتجع الديار القطرية أنانتارا بتوزر: وجهة سياحية استثنائية قريبا تفتح أبوابها

Mercredi 02 Octobre 2019



قريبا تفتتح شركة الديار القطرية في تونس منتجع أنانتارا توزر وهو أحد المنتجعات الفاخرة الجديدة مساحته 400 ألف متر مربع متر مربع، بمدينة توزر مركز السياحة الصحراوية في تونس، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر مطار توزر نفطة الدولي، أو عن طريق البر أو السكك الحديدية. وهي مدينة في قلب الواحة تشتهر بمبانيها المعمارية التقليدية وتنتشر فيها مزارع النخيل الشاسعة.ويوفر منتجع أنانتارا الجديد 93 غرفة وفيلا فندقية عصرية فخمة، بما في ذلك فيلات مجهزة بأحواض السباحة، وباقة مختارة من أفخم المطاعم ومراكز الاجتماعات وناد للأطفال ونادي صحي "إسبا"، ويقع المنتجع في قلب واحة غنية بالأشجار حيث مرافق الاسترخاء والاستجمام مما يجعلها ملاذاً للراحة في قلب الصحراء.فضلاً عن ذلك، يقدم هذا المنتجع لزواره على مدار العام أرقى قيم الثقافة العربية وكرم الضيافة في فندق متميز من فئة خمس نجوم. كما ان تصميم المنتجع مستوحى من التقاليد المعمارية للمنطقة، والمناظر الطبيعية حولها، ليمتزجا معاً لتقديم معنى جديد للفخامة.