نداء تونس تدعو الى انتخابها وفاء للسبسي، تحذّر من التصويت للمستقلين وتعلن أنها لن تتعامل أبدا مع النهضة

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - عقدت الثلاثاء 1 أكتوبر، حركة نداء تونس ندوة صحفية قدّمت خلالها الخطوط العريضة لبرنامج الحركة الانتخابي وموقفها من مستجدات الوضع العام.
وحذّر النّداء من حركة النهضة التي عادت حسب عضو المكتب السياسي عيسي الحيدوسي إلى خطابها الرجعي والتي أصبحت تمثّل خطرا على تونس.
وأكّد الحيدوسي أن نداء تونس لن يتعامل مع النهضة أبدا في المستقبل داعيا التونسيين إلى التصويت للنداء وفاءا للسبسي ولحماية تونس من الأحزاب التي تهدد النمط التونسي وفق تعبيره.
من جانبه أكّد القيادي بالحركة على أهمية نداء تونس في المشهد السياسي قائلا إن كل المشاريع السياسية التي زعمت أنها ستعوض نداء تونس فشلت في ذلك.
وتابع شوكات قائلا "بدون نداء تونس قد ندفع بالبلاد نحو المجهول لأن نداء تونس هي الضامن الحقيقي للتوازن السياسي في البلاد محذّرا من التصويت للمستقلين".
وحول انجازات النداء خلال توليه الحكم قال شوكات "أخطأنا ونعترف ولا نتهرّب مثلما يفعل غيرنا فنحن حكمنا وأخطأنا وانتقدنا الآداء الحكومي عندما استوجب الوضع ذلك لكن هناك قوي ناورت وتآمرت وتطلعت إلى تخريب نداء تونس وفشلت".
وبخصوص الانتخابات الرئاسية قال شوكات إن نداء تونس يؤكّد على أهمية تكافئ الفرص حتي لا يطعن أحد في نتائج الانتخابات.
وحذّر النّداء من حركة النهضة التي عادت حسب عضو المكتب السياسي عيسي الحيدوسي إلى خطابها الرجعي والتي أصبحت تمثّل خطرا على تونس.
وأكّد الحيدوسي أن نداء تونس لن يتعامل مع النهضة أبدا في المستقبل داعيا التونسيين إلى التصويت للنداء وفاءا للسبسي ولحماية تونس من الأحزاب التي تهدد النمط التونسي وفق تعبيره.
من جانبه أكّد القيادي بالحركة على أهمية نداء تونس في المشهد السياسي قائلا إن كل المشاريع السياسية التي زعمت أنها ستعوض نداء تونس فشلت في ذلك.
وتابع شوكات قائلا "بدون نداء تونس قد ندفع بالبلاد نحو المجهول لأن نداء تونس هي الضامن الحقيقي للتوازن السياسي في البلاد محذّرا من التصويت للمستقلين".
وحول انجازات النداء خلال توليه الحكم قال شوكات "أخطأنا ونعترف ولا نتهرّب مثلما يفعل غيرنا فنحن حكمنا وأخطأنا وانتقدنا الآداء الحكومي عندما استوجب الوضع ذلك لكن هناك قوي ناورت وتآمرت وتطلعت إلى تخريب نداء تونس وفشلت".
وبخصوص الانتخابات الرئاسية قال شوكات إن نداء تونس يؤكّد على أهمية تكافئ الفرص حتي لا يطعن أحد في نتائج الانتخابات.
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Par:machmoumelfol (Tunisia )
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