وزير الدفاع يستقبل سفير قطر بتونس

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- التقى اليوم 01 أكتوبر 2019، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، بسفير دولة قطر سعد الناصر الحميدي وتناول اللقاء مستجدات العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجالات الدفاع والتنسيق العسكري.وقد تطرق الجانبان في هذا اللقاء للتعاون الثنائي في المجال الصحي داخل المؤسستين العسكريتين وآفاق تطويره في المرحلة القادمة.