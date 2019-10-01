زوجة نبيل القروي للنساء الريفيات : نبيل يخمم عليكم في الحبس

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- توجهت سلوى السماوي زوجة المرشح الرئاسي نبيل القروي برسالة للنساء الريفيات.ودعت سلوى السماوي النساء الريفيات الى التصويت لزوجها نبيل القروي.وتوجهت لهن بالقول " نبيل يخمم عليكم في الحبس".يذكر أن مؤسسة سيغما كونساي قد اصدرت بيانات كشفت فيها ان عددا كبيرا من النساء الأميات صوتن لنبيل القروي في الدور الأول.