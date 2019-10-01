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زوجة نبيل القروي للنساء الريفيات : نبيل يخمم عليكم في الحبس

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - توجهت سلوى السماوي زوجة المرشح الرئاسي نبيل القروي برسالة للنساء الريفيات.
ودعت سلوى السماوي النساء الريفيات الى التصويت لزوجها نبيل القروي.
وتوجهت لهن بالقول " نبيل يخمم عليكم في الحبس".
يذكر أن مؤسسة سيغما كونساي قد اصدرت بيانات كشفت فيها ان عددا كبيرا من النساء الأميات صوتن لنبيل القروي في الدور الأول.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190163

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 48m |           
فعليكم بالإلتحاق به




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