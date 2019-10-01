Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab ........  

العماري في حالة ذعر ... يناشد الطبوبي وماجول: الارهاب سيدخل قرطاج وباردو بالانتخابات وانتم تحكيو عالحياد؟؟

Mardi 01 Octobre 2019

Mardi 01 Octobre 2019
باب نات - انتقد الاثنين 30 سبتمبر، الاعلامي لطفي العماري اعلان اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف التزام الحياد في الانتخابات والوقوف على نفس المسافة من المترشّحين.

وقال العماري صارخا "المفروض تكون مواقفهم أكثر وضوح في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، البلاد مهددة في وجودها الارهاب بش يدخلك بالانتخابات، سواء في التشريعية أو الرئاسية عندك خطابات تستهدف تماسك الدولة ومع ذلك المنظمات مرتعشة وخائفة".


وتابع قائلا "اليوم عندك بلاد تعيش حرب وجود "أن تكون أو لا تكون" ومازال اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف يمارسان خطابا انفصاميا ومرتعشا ومترددا ويعلنون الوقوف على نفس المسافة".
واستنكر العماري اصدار المنظمات الوطنية ما وصفها بالبلاغات البائسة" واتهمها بعدم تحمل المسؤولية في وقت تعيش تونس مفترقا هاما" وصاح قائلا "اما أن تكون أو لا تكون يا سي نور الدين الطبوبي ويا سي سمير ماجول.




  
  
     
  
rtt-0c2c05d73c7be98f1a727ada65c4b7d9-2019-10-01 09:58:23






4 de 4 commentaires pour l'article 190156

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 52m |           
مسكين هذا المعتوه يجب عليه أن يداوي على نفسه في مستشفى الرازي


Rommen  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 51m |           
السيد قيس و السارق نبيل( للأداء الجبائي على الأقل) جردا كل واحد من حوايجوا
بعد 13-10-2019 تبدأ المحاسبة و كل واحد يأخذ حسابوا
البداية بالغراب الأكحل و الناهق المغلوب و الوقحة المكسرة

الماكينات صددوا من الكذب و النهيق. ما يجي يوم 13 إلا ما يبركوا خلاص

العشرة الفاسدين متاع النهضة بيمنعوا لعدم بلوغهم الحد الأدنى من الفساد أو في نطاق مشلي و نمشيلك
و قاعدين يقولوا اشتدي يا أزمتي تنفرجي

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 23m |           
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية لنشاهد إعلام المافيا والدولة العميقة يطلق نداء النجدة والإستغاثة الأخير لإنقاذ البقرة الحلوب من أيادي الشعب فالخسائر كانت صادمة والمنقذ مفقود من الخارج والحلفاء كل منشغل بهمه من ترامب للسيسي للمنشار وحفتر وأولاد زايد والأمل الوحيد في الإتحاد ومنظمة الأعراف وكان ردهما .مخيبا لآمال إعلام المافيا ومن غير المستبعد دخوله في حالة إكتئاب مزمنة .

Khalbaoui  (United Kingdom)  |Mardi 01 Octobre 2019 à 10h 22m |           
بمعنى اخر انتم تطالبون بتزوير الانتخابات لصالح منضومة الفساد المنضومة الفاشلة



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 | 2 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:31 18:05 15:31 12:16 06:14 04:48
29°
 33° % 32 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2429°-2225°-2025°-2026°-19
  • Avoirs en devises
    18068,0

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13925 DT        1$ =2,86136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   115,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569925463|190156 5624|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires