العماري في حالة ذعر ... يناشد الطبوبي وماجول: الارهاب سيدخل قرطاج وباردو بالانتخابات وانتم تحكيو عالحياد؟؟

Mardi 01 Octobre 2019



باب نات

- انتقد الاثنين 30 سبتمبر، الاعلامي لطفي العماري اعلان اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف التزام الحياد في الانتخابات والوقوف على نفس المسافة من المترشّحين.وقال العماري صارخا "المفروض تكون مواقفهم أكثر وضوح في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، البلاد مهددة في وجودها الارهاب بش يدخلك بالانتخابات، سواء في التشريعية أو الرئاسية عندك خطابات تستهدف تماسك الدولة ومع ذلك المنظمات مرتعشة وخائفة".وتابع قائلا "اليوم عندك بلاد تعيش حرب وجود "أن تكون أو لا تكون" ومازال اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف يمارسان خطابا انفصاميا ومرتعشا ومترددا ويعلنون الوقوف على نفس المسافة".واستنكر العماري اصدار المنظمات الوطنية ما وصفها بالبلاغات البائسة" واتهمها بعدم تحمل المسؤولية في وقت تعيش تونس مفترقا هاما" وصاح قائلا "اما أن تكون أو لا تكون يا سي نور الدين الطبوبي ويا سي سمير ماجول.