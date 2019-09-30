قيادي في تحيا تونس يعلن دعمه لقيس سعيد

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- اعلن القيادي في حرب تحيا تونس احمد فرحات حمودي دعمه لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية ، وشدد في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أنه سيدافع بقوة عن هذا الموقف خلال أشغال المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في غضون الأيام القادمة للاعلان عن المرشح الذي سيتم دعمه خلال الدور الثاني، مشيرا الى أن هناك شقين في الحزب واحد مع فكرة دعم سعيد والآخر مع دعم القروي.وبين حمودي الى أن الشق الرافض لدعم سعيد متخوف من بعض النقاط الخلافية في علاقة بمواقف سعيد من ملف الحريات والمساواة وفي علاقة بالحزام المحيط به.وشدد حمدوي على أنه سيصوت لقيس سعيد لنظافته ولنزاهته، مضيفا بأن سعيد يحتاج الى أقصى ما يمكن من العقلاء من أجل فك الحصار المفروض عليه بحسب تقديره.في المقابل أكد القيادي في حركة تحيا تونس استحالة دعمه للمرشح نبيل القروي، معتبرا أنه يعكس عنوان الفساد الأبرز بالبلاد على حد تعبيره.وعبر المتحدث عن رفضه القاطع لأي مشاورات أو تحالفات قادمة بين كل من حركة تحيا تونس وحزب قلب تونس، مضيفا بأن هناك مغالطة تارخية تقوم بها من وصفهم بالقوى الظلامية في محاولة منها لاخراج القروي في صورة الرجل المدني التقدمي الحداثي داعيا الى ضرورة التصدي لهذه المغالطة.