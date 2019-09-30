سعيّد: أنا أدفع ثمن غياب تكافئ الفرص أكثر من نبيل القروي ولا مجال لضرب المسار

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- قال الاثنين30 سبتمبر، الفائز الأول في الدور الأول للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد إنه لا يتحمل مسؤولية غياب تكافئ الفرص بينه وبين منافسه نبيل القروي.وعلى هامش لقائه بأعضاء مجلس الانتخابات، شدّد سعيّد في تصريح لقناة الجزيرة نت على أنه هو الذي يدفع ثمن غياب تكافئ الفرص أكثر من منافسه على عكس ما تروّج له بعض وسائل الاعلام.وحول امكانية الطعن في المسار الانتخابي قال سعيّد "لا أعتقد أنه يمكن ضرب المسار الانتخابي والطعن فيه فلا يمكن ان تكون تونس رهينة أوضاع مستتجدة والقضايا لا يمكن أن تُختصر وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته في اطار القانون".يذكر أن سعيّد كان علّق في حواره على القناة الوطنية على مسألة تكافئ الفرص وقال "من يتحدّث عن تكافئ الفرص أقول له أن الفرص غير متكافئة بالنسبة لي فأنا ليس لدي لا قناة ولا أموال.