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تأمين الحدود وأمن المطارات محور لقاء وزير الداخلية بالمديرة العامة للشرطة الفيدرالية الألمانية

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - إستقبل ظهر اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 "هشام الفراتي" وزير الداخلية "Dagmar Busch" المديرة العامة للشرطة الفيدرالية الألمانية بمقر وزارة الداخلية.

وقد كان هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية, فرصة لتقييم وضع التعاون القائم بين الطرفين إضافة إلى بحث سُبل تطويره في الفترة القادمة لاسيما في مجال تأمين الحدود البرية والبحرية وأمن المطارات ومكافحة تدليس وثائق السفر.


كما تمّ بذات المناسبة النظر في سبل دعم جهاز الشرطة الفيدرالية الألمانية لوزارة الداخلية بالتجهيزات وكذلك على مستوى التكوين.

هذا وقد حضر اللقاء السادة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ومدير إدارة الحدود والأجانب عن الجانب التونسي وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس "Andreas Reinicke" عن الجانب الألماني.

  
  
     
  
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