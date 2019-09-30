قابس: أكثر من 230 ألف دينار قيمة بضاعة مهربة حجزتها وحدات الحرس الوطني خلال حملة أمنية

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- نظم يوم 28 سبتمبر 2019 إقليم الحرس الوطني بقابس بمشاركة مختلف اختصاصات الحرس الوطني حملة أمنيّة للتصدّي لظاهرة التهريب والجريمة وكل المظاهر المخلة بالأمن العام أسفرت عن تحقيق أهم النتائج التالية:إلقاء القبض على 06 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.تحرير 73 بين محاضر ومخالفات مرورية.إجراء 1170 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.تحرير 40 مخالفة رادار.تحرير 07 محاضر جبائية.حجز 04 سيارات مفتش عنها.كما تم خلال الحملة إحباط 05 عمليات تهريب وحجز بضاعة مهربة مختلفة.قدرت القيمة المالية الجمليّة للمحجوز بـ 230.491 ألف دينار.