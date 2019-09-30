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بعد احتجازها من قبل مشغلتها في السعودية: ''مفيدة'' تعود الى أرض الوطن

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - أعلنت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام الأحد 29 سبتمبر ، وصول المواطنة التونسية مفيدة الزياني إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد تجربة صعبة عاشتها في السعودية.
وتحدثت مفيدة وفق مقطع فيديو نشرته الجمعية عن “المعاملة السيئة التي تعرضت لها من قبل مشغلتها” واحتجازها لها لمدة 3 أيام دون أكل أو شرب قبل أن توجه نداء استغاثة عبر “فايسبوك” ليتم مساعدتها من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي في البداية، ثم قنصلية تونس بالسعودية.
ووفق ذات الجمعية فإن مفيدة التي تعمل طباخة كانت تعرّضت لسوء معاملة من طرف مؤجرتها في السعودية التي احتجزتها ومنعتها من العودة الى بلدها بعد احتجاجها على المعاملة المهينة لكرامتها.
وكانت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام تحرّكت من خلال اتصالات أجرتها مع السلطات التونسية المعنية وأساسا الخارجية التونسية قصد مساعدة مفيدة التي أكدت لدى وصولها مطار تونس اعتزازها ببلدها وبكرامتها كمواطنة تونسية وبمواطنيها الذين لم يدخروا جهدا دون مساعدتها في محنتها.



وفي مداخلة خلال حضورها في ماتينال اذاعة شمس، روت مفيدة الزياني تفاصيل الظروف القاسية لإقامتها في المملكة منذ شهر مارس الماضي تاريخ وصولها للسعودية.
وأكدت الزياني أنها تعرضت لسوء المعاملة وانها كانت تشتغل في ظروف مهينة في غياب أبسط مقومات العيش الكريم في ظل ضغط نفسي كبير.

الفيديو: الدقيقة 26



  
  
     
  
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