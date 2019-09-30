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اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 هو مفتتح شهر صفر 1441 هـ

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر صفر بغروب شمس يوم السبت 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 .
وعليه فإن يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 هو تمام الثلاثين من شهر محرم . ويكون مفتتح شهــر صفر 1441 هـ هو يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 .


  
  
     
  
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