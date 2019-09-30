اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 هو مفتتح شهر صفر 1441 هـ

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر صفر بغروب شمس يوم السبت 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 .وعليه فإن يوم الأحد 29 سبتمبر 2019 هو تمام الثلاثين من شهر محرم . ويكون مفتتح شهــر صفر 1441 هـ هو يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 .