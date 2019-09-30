فيصل التبيني: متهم بالارهاب ومتحيل يسعى لتشويهي قبل الانتخابات

Lundi 30 Septembre 2019



باب نات

- اكد النائب فيصل التبيني انه يتعرض لعملية تشويه كبيرة في بوسالم يقف ورائها احد المتحيلين الذين تورطوا في الارهاب.واكد التبيني في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التهم التي تعرض لها من قبل هذا الشخص تاتي في محاولة للضغط من اجل الحصول على ضيعة بطريقة غير شرعية.