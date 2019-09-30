Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - El Habib El Majhoul  

في الدندان .. القبض على نفر محل 15 منشور تفتيش وحجز أسلحة في منزله

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - اوقف اول أمس أعوان مركز الامن الوطني بالدندان نفر مصنف خطير في حقه 15 منشور تفتيش لفائدة بعض الوحدات الأمنية من اجل السلب تحت التهديد بسلاح ابيض والاعتداء بالعنف الشديد وبتفتيش منزل المتهم عثر في غرفته على سيف وسكين كبير الحجم كان يخفيهما في خزانته ...

وقد اعترف المتهم بارتكاب سلسلة من عمليات السلب لبعض المواطنين ...



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف فالمتهم وتحرير محضر بحث في حقه لاحالته على القضاء لمحاكمته من اجل ما نسب إليه من تهم

  
  
     
  
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