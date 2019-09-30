في الدندان .. القبض على نفر محل 15 منشور تفتيش وحجز أسلحة في منزله

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - اوقف اول أمس أعوان مركز الامن الوطني بالدندان نفر مصنف خطير في حقه 15 منشور تفتيش لفائدة بعض الوحدات الأمنية من اجل السلب تحت التهديد بسلاح ابيض والاعتداء بالعنف الشديد وبتفتيش منزل المتهم عثر في غرفته على سيف وسكين كبير الحجم كان يخفيهما في خزانته ...
وقد اعترف المتهم بارتكاب سلسلة من عمليات السلب لبعض المواطنين ...
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف فالمتهم وتحرير محضر بحث في حقه لاحالته على القضاء لمحاكمته من اجل ما نسب إليه من تهم
وقد اعترف المتهم بارتكاب سلسلة من عمليات السلب لبعض المواطنين ...
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيقاف فالمتهم وتحرير محضر بحث في حقه لاحالته على القضاء لمحاكمته من اجل ما نسب إليه من تهم
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
27°
|30°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 233) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 114) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 307) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 376) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 976) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 809) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 884) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 641) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 515) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 588) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 920) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 865) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 638) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 249) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 214) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 977) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 225) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 044) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 734) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 868) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:karimyousef (France )
Sur: برهان بسيّس يهاجم الغنوشي ويصفه بالمنافق