برهان بسيّس يهاجم الغنوشي ويصفه بالمنافق

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - استنكر الأحد 29 سبتمبر، القيادي السابق بحركة نداء تونس، برهان بسيس زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته في الاجتماع الشعبي لحزبه بمدنين حول نداء تونس والباجي قائد السبسي.
وقال بسيّس مستغربا "يعني فجأة أصبح نداء تونس في نظر الغنوشي حزبا بائدا كان عليه أن يعانقه عن مضض، ونبيل القروي مافيوزيا فاسدا تودد له سابقا عن مضض مخفيا إيمانه الثوري في قلبه حتى تمر عاصفة الثورة المضادة وعودة النظام القديم".
وتابع قائلا "يعني الباجي صار فجأة عدو الثورة، ونداء تونس أصل المصائب، ونبيل القروي كبير مافيات الصين ونييورك وصقلية".
وفي ختام تدوينته امتدح بسيس عماد دغيج وانتقد نفاق الغنوشي قائلا "لم أكن مخطئا حين كنت دوما أتفاخر بصداقتي بعماد دغيج....علي الأقل ظل منسجما في مواقفه لم ينافق الباجي خوفا، ليسبّه اليوم نفاقا".
وقال بسيّس مستغربا "يعني فجأة أصبح نداء تونس في نظر الغنوشي حزبا بائدا كان عليه أن يعانقه عن مضض، ونبيل القروي مافيوزيا فاسدا تودد له سابقا عن مضض مخفيا إيمانه الثوري في قلبه حتى تمر عاصفة الثورة المضادة وعودة النظام القديم".
وتابع قائلا "يعني الباجي صار فجأة عدو الثورة، ونداء تونس أصل المصائب، ونبيل القروي كبير مافيات الصين ونييورك وصقلية".
وفي ختام تدوينته امتدح بسيس عماد دغيج وانتقد نفاق الغنوشي قائلا "لم أكن مخطئا حين كنت دوما أتفاخر بصداقتي بعماد دغيج....علي الأقل ظل منسجما في مواقفه لم ينافق الباجي خوفا، ليسبّه اليوم نفاقا".
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Par:Humanoid (Japan )
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