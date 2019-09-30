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منجي الحرباوي يعكس الهجوم على الغنوشي: توضّأ قبل الحديث عن النّداء فنحن من نزعنا عنك جبة الارهاب

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - عكس الأحد 29 سبتمبر، القيادي بحركة نداء تونس، منجي الحرباوي الهجوم على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريحاته بخصوص نداء تونس والتوافق مع الباجي قائد السبسي في السنوات الأخيرة.

وفي تدوينة شديدة اللهجة خاطب الحرباوي الغنوشي قائلا "إلزم حدودك و توضأ حين تتحدث عن نداء تونس و عن الباجي قائد السبسي ، فنحن من نزعنا عنك عمامة التطرف و جبة الارهاب و ابدلناك مكانها ربطة عنق حمراء جميلة لكنها لم و لن تلق بك ، و اصلحنا فمك البني و أبدلناك مكانه رخاما أبيضا من حجر تونس الجميلة حتى ترى".


وتابع متوجها للغنوشي "أنسيت انك كنت عبدا و خانعا طيعا و تابعا مطيعا تأتمر بأوامر الباجي و النداء صوت في البرلمان ضد نفسك و ضد أبنائك".
وأضاف " كنا متاكدين و نعلم ما في نفسك و نعلم أنك لم و لن تتغير لكنك تغير من لونك من حين لأخر فقط".


وختم تدوينته مخاطبا الغنوشي "فتعلم أن لا تذكر أسيادك إلا و أنت طاهرا من كل دنس دنست به الوطن واسأل أبناءك عن حالك و انت بارذل العمر لأولئك الذين شهدوا فيك بأنك من خربت تونس و من خربت عقولهم و خربت تنظيمهم و مدير مكتبك المتكلم أخيرا قال قليلا من كثير".

يذكر أن الغنوشي تحدّث في اجتماع شعبي للحركة عن التوافق مع نداء تونس والباجي قائد السبسي وقال إنه توافق مع المنظومة القديمة فرضته نتائج الانتخابات وشبّه هذا التوافق بلعبة الملاكمة قائلا "في لعبة الملاكمة عندما يهاجمك منافسك تحتضنه وتعانقه حتى لا يوجه لك مزيدا من اللكمات".
وأوضح قائلا أن النهضة تلقت عديد اللكمات لكنها بقيت متماسكة ونجحت في كبح جماح الثورة المضادة وجنّبت تونس سيناريو ليبيا ومصر واليمن سوريا وفق تعبيره.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 190075

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 09h 06m |           
ليس غريبا من شخص اسمه على جسمه تغير لونه ومنطقه الفاسد مثل ما يتغير لون الحرباء
ليس غريبا من شخص وامثاله ان ينكروا جميل وصنيع هدا الرجل الدي بحنكته وحكمته استطاع ان يمر بالبلاد الى بر الامان ولولا الرصاص الموجه منكم ومن غيركم لكانت تونس في افضل حال
وأسفي على تونس وشعبها الذي يملك مثل هذا الرهط الذي لم يفهم ان السياسة فن وليس كما قلت يا حرباء:"أنسيت انك كنت عبدا و خانعا طيعا و تابعا مطيعا تأتمر بأوامر الباجي و النداء صوت في البرلمان ضد نفسك و ضد أبنائك
فعلا انت واطي وغير مؤدب ولا يليق بك أن تكون في مكانك ولم تستوعب ماقاله الغنوشي ولولا كتلته لما كان لك وجود وعموما انتم تفرقعتم والسبب تبين أنه من تجلطيمك يا حرباء تتطاول على سيدك واستاذك وتصفه بالارهابي وانت وغيرك من صنع الارهاب والفتنة
خسئت خسئت خسئت ياوجه الحمار

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 09h 02m |           
اتقي الله يا حرباوي وأدب خطابك، المسلم يتوضأ لعبادة خالقه ولا للفسّاد ولا أحد غيره ومن يفعل ذلك لغير الله فإنه مشرك.
أسأل نفسي، لماذا العديد من الندائين يجهلون دينهم ؟

Legitme  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 08h 57m |           
تفوه

Biladi2012  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 08h 56m |           
موش النداء اتكسر؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 30 Septembre 2019 à 08h 54m |           
يعني أن الغنوشي يصرح بأنه لولا التوافق لانزلقت تونس إلى حرب أهلية وهو ما يؤكده الحرباوي بأن النداء كان على أهبة سحق النهضة تحت الأقدام .



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