منجي الحرباوي يعكس الهجوم على الغنوشي: توضّأ قبل الحديث عن النّداء فنحن من نزعنا عنك جبة الارهاب

Lundi 30 Septembre 2019
باب نات - عكس الأحد 29 سبتمبر، القيادي بحركة نداء تونس، منجي الحرباوي الهجوم على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريحاته بخصوص نداء تونس والتوافق مع الباجي قائد السبسي في السنوات الأخيرة.
وفي تدوينة شديدة اللهجة خاطب الحرباوي الغنوشي قائلا "إلزم حدودك و توضأ حين تتحدث عن نداء تونس و عن الباجي قائد السبسي ، فنحن من نزعنا عنك عمامة التطرف و جبة الارهاب و ابدلناك مكانها ربطة عنق حمراء جميلة لكنها لم و لن تلق بك ، و اصلحنا فمك البني و أبدلناك مكانه رخاما أبيضا من حجر تونس الجميلة حتى ترى".
وتابع متوجها للغنوشي "أنسيت انك كنت عبدا و خانعا طيعا و تابعا مطيعا تأتمر بأوامر الباجي و النداء صوت في البرلمان ضد نفسك و ضد أبنائك".
وأضاف " كنا متاكدين و نعلم ما في نفسك و نعلم أنك لم و لن تتغير لكنك تغير من لونك من حين لأخر فقط".
وختم تدوينته مخاطبا الغنوشي "فتعلم أن لا تذكر أسيادك إلا و أنت طاهرا من كل دنس دنست به الوطن واسأل أبناءك عن حالك و انت بارذل العمر لأولئك الذين شهدوا فيك بأنك من خربت تونس و من خربت عقولهم و خربت تنظيمهم و مدير مكتبك المتكلم أخيرا قال قليلا من كثير".
يذكر أن الغنوشي تحدّث في اجتماع شعبي للحركة عن التوافق مع نداء تونس والباجي قائد السبسي وقال إنه توافق مع المنظومة القديمة فرضته نتائج الانتخابات وشبّه هذا التوافق بلعبة الملاكمة قائلا "في لعبة الملاكمة عندما يهاجمك منافسك تحتضنه وتعانقه حتى لا يوجه لك مزيدا من اللكمات".
وأوضح قائلا أن النهضة تلقت عديد اللكمات لكنها بقيت متماسكة ونجحت في كبح جماح الثورة المضادة وجنّبت تونس سيناريو ليبيا ومصر واليمن سوريا وفق تعبيره.
وفي تدوينة شديدة اللهجة خاطب الحرباوي الغنوشي قائلا "إلزم حدودك و توضأ حين تتحدث عن نداء تونس و عن الباجي قائد السبسي ، فنحن من نزعنا عنك عمامة التطرف و جبة الارهاب و ابدلناك مكانها ربطة عنق حمراء جميلة لكنها لم و لن تلق بك ، و اصلحنا فمك البني و أبدلناك مكانه رخاما أبيضا من حجر تونس الجميلة حتى ترى".
وتابع متوجها للغنوشي "أنسيت انك كنت عبدا و خانعا طيعا و تابعا مطيعا تأتمر بأوامر الباجي و النداء صوت في البرلمان ضد نفسك و ضد أبنائك".
وأضاف " كنا متاكدين و نعلم ما في نفسك و نعلم أنك لم و لن تتغير لكنك تغير من لونك من حين لأخر فقط".
وختم تدوينته مخاطبا الغنوشي "فتعلم أن لا تذكر أسيادك إلا و أنت طاهرا من كل دنس دنست به الوطن واسأل أبناءك عن حالك و انت بارذل العمر لأولئك الذين شهدوا فيك بأنك من خربت تونس و من خربت عقولهم و خربت تنظيمهم و مدير مكتبك المتكلم أخيرا قال قليلا من كثير".
يذكر أن الغنوشي تحدّث في اجتماع شعبي للحركة عن التوافق مع نداء تونس والباجي قائد السبسي وقال إنه توافق مع المنظومة القديمة فرضته نتائج الانتخابات وشبّه هذا التوافق بلعبة الملاكمة قائلا "في لعبة الملاكمة عندما يهاجمك منافسك تحتضنه وتعانقه حتى لا يوجه لك مزيدا من اللكمات".
وأوضح قائلا أن النهضة تلقت عديد اللكمات لكنها بقيت متماسكة ونجحت في كبح جماح الثورة المضادة وجنّبت تونس سيناريو ليبيا ومصر واليمن سوريا وفق تعبيره.
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Par:Humanoid (Japan )
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