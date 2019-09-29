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البدء في نقل المواد الانتخابية الخاصة بالتشريعية 2019 إلى مقرات الهيئات الفرعية

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
باب نات - بدأ صباح اليوم عملية نقل المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019 إلى مقرات الهيئات الفرعية عن طريق الجيش الوطني بالمستودع البلدي بالوردية...


ويتنافس في الانتخابية التشريعية التي ستقام يوم الأحد 6 أكتوبر, 15 ألفا و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان، ضمن ألف و572 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة .


وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة .

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