البدء في نقل المواد الانتخابية الخاصة بالتشريعية 2019 إلى مقرات الهيئات الفرعية

Dimanche 29 Septembre 2019



باب نات

- بدأ صباح اليوم عملية نقل المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2019 إلى مقرات الهيئات الفرعية عن طريق الجيش الوطني بالمستودع البلدي بالوردية...ويتنافس في الانتخابية التشريعية التي ستقام يوم الأحد 6 أكتوبر, 15 ألفا و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان، ضمن ألف و572 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية المقدر عددها بـ33 دائرة .وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافية و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة .