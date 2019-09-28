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البريد التونسي... حركة نبيلة لتعويض مسنّ سُرقت جرايته بمكتب بريد حي التحرير

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - نشرت الصفحة الرسمية للبريد التونسي على الفيسبوك صورة لمواطن تونسي كان ضحية سرقة جرايته بمكتب بريد حي التحرير.

وفي حركة نبيلة سلمت رئيسة المكتب المذكور للمتضرر بطاقة دفع الكتروني "e-Dinar Smart" وهاتف جوال به تطبيقة "D17" تمكنه مستقبلا من الحصول على جرايته دون التنقل الى مكتب البريد.
وبادر اعوان البريد بالتبرع مباشرة عبر التطبيقة بمبالغ مالية للمتضرر لتعويضه عن جرايته التي تمت سرقتها.


فيديو عملية السرقة


  
  
     
  
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