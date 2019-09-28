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''اسكت الرئيس يتكلّم'' يترشّح للانتخابات التشريعية ويترأّس قائمة ''مستقلّة'' في سوسة

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - حذّر الجمعة 27 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والتي تدّعي أنها قائمات مستقلة وتحدث في هذا السياق عن قائمات "كلنا للوطن".

واشار القرقوري إلى أن مرافق عبد الكريم الزبيدي، المدعو شكيب بن نجيمة المشهور ب"أسكت الرئيس يتكلّم" مترشّح على رأس قائمة "كلنا للوطن" بدائرة سوسة.


تجدر الاشارة إلى أن القائمات "المستقلة" كلنا للوطن هي قائمات تابعة لجمعية "عين تونس" التي تحيّلت على القانون على شاكلة جمعية "عيش تونسي".
يذكر أن بن نجيمة ظهر لأول مرة خلال تقديم الزبيدي ترشّحه للانتخابات الرئاسية حين كان يقف وراءه ويشير للصحفيين بإصبعه للسكوت الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودفع ادراة حملة الزبيدي للتبرّئ منه.

الفيديو: بداية من الدقيقة 9 و16 ثانية

  
  
     
  
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