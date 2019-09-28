''اسكت الرئيس يتكلّم'' يترشّح للانتخابات التشريعية ويترأّس قائمة ''مستقلّة'' في سوسة

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - حذّر الجمعة 27 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والتي تدّعي أنها قائمات مستقلة وتحدث في هذا السياق عن قائمات "كلنا للوطن".
واشار القرقوري إلى أن مرافق عبد الكريم الزبيدي، المدعو شكيب بن نجيمة المشهور ب"أسكت الرئيس يتكلّم" مترشّح على رأس قائمة "كلنا للوطن" بدائرة سوسة.
تجدر الاشارة إلى أن القائمات "المستقلة" كلنا للوطن هي قائمات تابعة لجمعية "عين تونس" التي تحيّلت على القانون على شاكلة جمعية "عيش تونسي".
يذكر أن بن نجيمة ظهر لأول مرة خلال تقديم الزبيدي ترشّحه للانتخابات الرئاسية حين كان يقف وراءه ويشير للصحفيين بإصبعه للسكوت الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودفع ادراة حملة الزبيدي للتبرّئ منه.
الفيديو: بداية من الدقيقة 9 و16 ثانية
واشار القرقوري إلى أن مرافق عبد الكريم الزبيدي، المدعو شكيب بن نجيمة المشهور ب"أسكت الرئيس يتكلّم" مترشّح على رأس قائمة "كلنا للوطن" بدائرة سوسة.
تجدر الاشارة إلى أن القائمات "المستقلة" كلنا للوطن هي قائمات تابعة لجمعية "عين تونس" التي تحيّلت على القانون على شاكلة جمعية "عيش تونسي".
يذكر أن بن نجيمة ظهر لأول مرة خلال تقديم الزبيدي ترشّحه للانتخابات الرئاسية حين كان يقف وراءه ويشير للصحفيين بإصبعه للسكوت الأمر الذي أثار جدلا واسعا ودفع ادراة حملة الزبيدي للتبرّئ منه.
الفيديو: بداية من الدقيقة 9 و16 ثانية
En continu
- Hier 22:23 جامعة صفاقس وأزمة الساعات الإضافية
- Hier 20:20 ''الله يرحم الأم إلي جابتك يا قيس''
- Hier 17:53 الآن يمكن للإعلام أن يفضح حركة النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:34
|12:17
|06:12
|04:45
|
30°
|29°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|29°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(200 037) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 009) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 347) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 163) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 309) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 516) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 71 507) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 68 585) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 561) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 479) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 329) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 446) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 840) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 818) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 607) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 172) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 144) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 893) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 008) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 277) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: الطريق الى باردو : تونس تختار