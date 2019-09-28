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المنجي الرحوي: اصواتي ذهبت الى الزبيدي بسبب الفوت اوتيل

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي المنجي الرحوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه خسر كثيرا من الاصوات بسبب ترشح عبد الكريم الزبيدي.
واضاف المنجي الرحوي الذي تحصل على 0.81 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية " الاعلام وترشح الزبيدي جعلا كثيرا من انصاري يتوجهون الى الفوت اويتل مما تسبب في عدم ترشحي للدور الثاني. وتابع الرحوي " البعض اعتقد انه لا امكانية لفوزي لذلك يجب دعم الزبيدي".




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189964

Matouchi  (Tunisia)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 10h 08m |           
الحمدلله انها ذهبت في الريح.....ولم تذهب في الفايدة

Karimyousef  (France)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 09h 14m |           
ما أقل حياءه ،رغم الرفض الشعبي له فانه يجد القدرة على الظهور في التلفاز.ملة رقعة.

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 28 Septembre 2019 à 08h 59m |           
كيف عرف ذلك ؟
انه مخ لا يستحق الرآسة بل أكثر من ذلك، معياره ليس له مثيل



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