المنجي الرحوي: اصواتي ذهبت الى الزبيدي بسبب الفوت اوتيل

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي المنجي الرحوي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه خسر كثيرا من الاصوات بسبب ترشح عبد الكريم الزبيدي.
واضاف المنجي الرحوي الذي تحصل على 0.81 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية " الاعلام وترشح الزبيدي جعلا كثيرا من انصاري يتوجهون الى الفوت اويتل مما تسبب في عدم ترشحي للدور الثاني. وتابع الرحوي " البعض اعتقد انه لا امكانية لفوزي لذلك يجب دعم الزبيدي".
واضاف المنجي الرحوي الذي تحصل على 0.81 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية " الاعلام وترشح الزبيدي جعلا كثيرا من انصاري يتوجهون الى الفوت اويتل مما تسبب في عدم ترشحي للدور الثاني. وتابع الرحوي " البعض اعتقد انه لا امكانية لفوزي لذلك يجب دعم الزبيدي".
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Par:Matouchi (Tunisia )
Sur: سامي الطاهري: وجود المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خارج اسوار السجن يسقط أي تعلة للتجريج أو الطعن في نتائج الانتخابات