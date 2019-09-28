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الياس القرقوري: نحمدو ربي الّي الزبيدي ما ربحش في الرئاسية الراجل نهار كل يهز مالجابية يحط في الخابية

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
باب نات - اعتبر الجمعة 27 سبتمبر، الاعلامي الياس القرقوري أنه على الشعب التونسي انّو يحمد ربي الّي عبد الكريم الزبيدي ما ربحش في الانتخابات الرئاسية.

وقال القرقوري "الراجل نهار الكل ومن وقت الحملة الانتخابية للدور الأول يهز مالجابية ويحط في الخابية" وأشار القرقوري الي الخصومة التي دخل فيها الزبيدي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.


كما أشار القرقوري إلى أن الشاهد ورغم هزيمته في الانتخابات ورغم هزيمة ما يسمى "التيار الوسطي" رفض دعوة الشاهد لتوحيد هذه العائلة لتدارك هزيمة الرئاسية في الانتخابات التشريعية" معتبرا أنه على التيار الثوري التعلّم من هذه الممارسات والابتعاد عن الخصومات.




  
  
     
  
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