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الداخلية: تحرير أكثر من 16 ألف مخالفة بين مالية وجبائية وعدلية خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - تمكنت الوحدات المرورية التابعة لإدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة سبتمبر 2019 وإلى غاية يوم 26 سبتمبر 2019 من تحقيق النتائج التالية:

- إلقاء القبض على 244 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.


- حجز 147 سيارة مفتش عنها.

- تحرير 10218 مخالفة مالية.

- تحرير 2231 محضر جبائي.

- تحرير3986 محضر عدلي.

  
  
     
  
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