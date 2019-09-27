الداخلية: تحرير أكثر من 16 ألف مخالفة بين مالية وجبائية وعدلية خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - تمكنت الوحدات المرورية التابعة لإدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة سبتمبر 2019 وإلى غاية يوم 26 سبتمبر 2019 من تحقيق النتائج التالية:
- إلقاء القبض على 244 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 147 سيارة مفتش عنها.
- تحرير 10218 مخالفة مالية.
- تحرير 2231 محضر جبائي.
- تحرير3986 محضر عدلي.
- إلقاء القبض على 244 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 147 سيارة مفتش عنها.
- تحرير 10218 مخالفة مالية.
- تحرير 2231 محضر جبائي.
- تحرير3986 محضر عدلي.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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