الداخلية: تحرير أكثر من 16 ألف مخالفة بين مالية وجبائية وعدلية خلال شهر سبتمبر 2019

Vendredi 27 Septembre 2019



باب نات

- تمكنت الوحدات المرورية التابعة لإدارة شرطة المرور بالإدارة العامة للأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة سبتمبر 2019 وإلى غاية يوم 26 سبتمبر 2019 من تحقيق النتائج التالية:- إلقاء القبض على 244 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.- حجز 147 سيارة مفتش عنها.- تحرير 10218 مخالفة مالية.- تحرير 2231 محضر جبائي.- تحرير3986 محضر عدلي.