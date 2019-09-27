صفاقس: حجز 3700 علبة سجائر كانت بصدد الترويج خارج المسالك القانونية

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - تمكنت يوم 26 سبتمبر 2019 دورية تابعة لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس اثر نصب كمين محكم من القاء القبض على 4 اشخاص من بينهم إمراة على متن سيارتين أعمارهم تتراوح بين 26 و34 سنة وضبط لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 4 الاف دينار وحوالي 3700 علبة سجائر تونسية الصنع قيمتها المالية حوالي 13 الف دينار كانوا بصدد ترويجها على بعض محلات الفواكه الجافة بالجهة.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم حجز كمية السجائر والوسيلتين ومباشرة قضية عدلية في شانهم.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تم حجز كمية السجائر والوسيلتين ومباشرة قضية عدلية في شانهم.
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