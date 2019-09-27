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رئيس اتحاد الفلاحين يلتقي قيس سعيّد

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن رئيس المنظمة عبد المجيد الزار التقى اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد قيس سعيّد المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بحضور عدد من اعضاء مكتبه التنفيذي.

وأوضح اتحاد الفلاحين في صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن اللقاء "تناول الوضع الفلاحي العام والاهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الفلاحة والصيد البحري في تحقيق الامن والسيادة الغذائية والدور الكبير الذي يضطلع به في دفع جهود التنمية".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189926

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 27 Septembre 2019 à 15h 14m |           
هو في الحقيقة لقاء من حركة النهضة بالوكالة



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