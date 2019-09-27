رئيس اتحاد الفلاحين يلتقي قيس سعيّد

Vendredi 27 Septembre 2019
باب نات - أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن رئيس المنظمة عبد المجيد الزار التقى اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد قيس سعيّد المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بحضور عدد من اعضاء مكتبه التنفيذي.
وأوضح اتحاد الفلاحين في صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن اللقاء "تناول الوضع الفلاحي العام والاهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الفلاحة والصيد البحري في تحقيق الامن والسيادة الغذائية والدور الكبير الذي يضطلع به في دفع جهود التنمية".
وأوضح اتحاد الفلاحين في صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن اللقاء "تناول الوضع الفلاحي العام والاهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الفلاحة والصيد البحري في تحقيق الامن والسيادة الغذائية والدور الكبير الذي يضطلع به في دفع جهود التنمية".
1 de 1 commentaires pour l'article 189926
En continu
- Hier 23:03 كل الطرق تؤدي إلى باردو...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:35
|12:17
|06:11
|04:44
|
27°
|27°
|% 51
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-22
|30°-22
|30°-21
|30°-22
|31°-21
Follow @babnet_Tunisie
(199 938) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 957) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 309) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 038) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 273) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 459) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 70 857) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 65 844) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 509) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 449) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 287) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 373) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 796) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 786) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 584) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 120) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 119) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 870) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 48 982) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 262) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur:مصر.. تجمع مؤيد للسيسي واحتجاجات نادرة ومحدودة ضده